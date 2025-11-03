टीम इंडिया ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता. भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया. अपनी दमदार फील्डिंग से टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने वाली अमनजोत कौर ने जीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के कौच को लेकर बड़ा बयान दिया.

बता दें कि अमनजोत ने फाइनल मुकाबले में शानदार फील्डिंग की. उन्होंने सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स को रन आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया. ब्रिट्स कप्तान वोल्वार्ड्ट के साथ अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी कर चुकी थीं. इसके बाद अमनजोत ने 42वें ओवर में वोल्वार्ड्ट का शानदार कैच उस समय लपका जब वह शतक पूरा कर भारत और जीत के बीच खड़ी थीं.

दक्षिण अफ्रीका को आखिरी आठ ओवर में 79 रन की जरूरत थी और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 169 रन बनाने वाली वोल्वार्ड्ट फाइनल में भी शतक पूरा करने के बाद बड़े शॉट खेलने की तैयारी में थी. उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद को डीप मिडविकेट की तरफ खेला और अमनजोत के हाथ से गेंद दो बार छिटकी, लेकिन उन्होंने तीसरे प्रयास में कैच पूरा कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ टीम के खिलाड़ियों में जोश भर दिया.

अमनजोत ने मैच के बाद कहा, "वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल कैच था. इससे पहले कभी मेरे हाथ से गेंद इस तरह से नहीं छिटकी थी. मैं या तो कैच लपकती थी या छूट जाता था. यह पहली बार है जब भगवान ने मुझे तीन मौके दिए. वोल्वार्ड्ट का कैच काफी अहम था और उसके शतक के बाद हमें पता था कि वह एक छोर से बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेगी."

अमनजोत ने कहा कि वह गेंद और बल्ले की नाकामी को फील्डिंग से पूरा करना चाहती थीं. उन्होंने कहा, "मैं बल्ले से बड़ा योगदान नहीं दे सकी थी और गेंदबाजी में भी बहुत प्रभावी नहीं थी, ऐसे में मेरा ध्यान बेहतर फील्डिंग से उस कमी को पूरा करने पर था. मुझे पता था कि फील्डिंग अच्छी रहेगी तो हम कुछ रन बचाकर दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं."

अमनजोत ने दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें इससे पहले ब्रिट्स को रन आउट कर बढ़ा दी थीं. उनके सटीक थ्रो पर रन चुराने की कोशिश कर रही ब्रिट्स को पवेलियन लौटना पड़ा. उन्होंने कहा, "दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी के समय पिच थोड़ी बल्लेबाजी के अनुकूल हो गयी थी. हम यही बात कर रहे थे कि साझेदारी तोड़ना काफी जरूरी है. हम नहीं चाहते थे कि किसी भी मौके को हाथ से जाने दें. दूधिया रोशनी में ओस गिरने के बाद क्षेत्ररक्षण मुश्किल हो जाता है."