इन 2 टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचना कंफर्म! भारत के लिए मुश्किल है राह; जानें बाकी टीमों का हाल

2026 टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस काफी दिलचस्प हो गई है. दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने सुपर-8 में क्वालीफाई किया है. अब इनमें से चार टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. सुपर-8 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने जीत के साथ आगाज किया. वहीं श्रीलंका और भारत अपना पहला मैच हार गए हैं. यहां जानिए सेमीफाइनल के लिए अब ताजा समीकरण क्या है.

1- भारत

भारत को अपने सुपर-8 के पहले मैच में 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. इस बड़ी हार की वजह से उसका नेट रन रेट काफी खराब है. अभी भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से भिड़ना है. टीम इंडिया को हर हाल में इन दोनों मैच को जीतना होगा. अब अगर एक भी मैच भारत हारता है तो फिर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.

2- दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका ने पहला मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए मजबूत दावा ठोका है. अब एक जीत के बाद वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा. दक्षिण अफ्रीका को सुपर-8 में अभी जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना है. अगर बाकी दोनों मैच दक्षिण अफ्रीकी टीम हार जाती है तो वो बाहर हो जाएगी.

3- पाकिस्तान

पाकिस्तान का सुपर-8 का पहला मैच बारिश में धुल गया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच रद्द होने से पाक टीम को एक अंक मिल गया था. अब पाकिस्तान को श्रीलंका और इंग्लैंड से भिड़ना है. टीम सिर्फ एक जीत के साथ भी सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी, लेकिन सीधे क्वालीफाई करने के लिए उसे दोनों मैच जीतने होंगे. अगर वो एक मैच जीत पाती है तो फिर नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा.

4- न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड का हाल बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है. कीवी टीम को भी पाक के खिलाफ मैच रद्द होने पर एक प्वाइंट मिल गया था. अब न्यूजीलैंड को श्रीलंका और इंग्लैंड से भिड़ना है. ऐसे में उन्हें सीधे सेमीफाइनल में जाने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे. वहीं एक मैच जीतने पर नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा.

5- वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज ने अभी सुपर-8 में अपना पहला मैच नहीं खेला है. सुपर-8 में वेस्टइंडीज का पहला मैच जिम्बाब्वे से है, जो सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है.

6- जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे ने भी सुपर-8 में अपना पहला मैच नहीं खेला है. वो सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर है. इस मैच के रिजल्ट के बाद उनकी आगे की तस्वीर साफ होगी.

7- श्रीलंका

श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. सुपर-8 का अपना पहला मैच हारने के बाद अब श्रीलंका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. श्रीलंका को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से भिड़ना है.

8- इंग्लैंड

दक्षिण अफ्रीका की तरह इंग्लैंड ने भी जीत के साथ सुपर-8 का आगाज किया. अब सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे बाकी दोनों मैच जीतने होंगे. अगर वो एक मैच हारता भी है तो नेट रन रेट के आधार पर फैसला होगा. इंग्लैंड बाहर तभी होगा, जब बाकी अपने दोनों मैच हार जाता है.