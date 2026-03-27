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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवो 8 धुरंधर खिलाड़ी, जिन्हें बीसीसीआई ने आईपीएल में किया बैन, लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारतीय प्लेयर शामिल

वो 8 धुरंधर खिलाड़ी, जिन्हें बीसीसीआई ने आईपीएल में किया बैन, लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारतीय प्लेयर शामिल

आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने अपना नाम वापस ले लिया है. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने दो करोड़ रुपये में खरीदा था. ऐसा करने की वजह से अब उनको आईपीएल से बैन किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Mar 2026 11:12 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज रविवार यानी 28 मार्च से होने वाला है. दुनिया की सबसे बड़ी लीग में एक आईपीएल है, जिसमें हर एक खिलाड़ी खेलना चाहता है, लेकिन आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने इस लीग अपना नाम वापस ले लिया है. डकेट के इस फैसले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) उनपर बैन लगा सकती है. डकेट से पहले उनके साथी खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने भी ऐसा किया था, जिनपर बीसीसीआई ने दो साल का बैन लगाया था. यहां हम आपको उन 8 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनपर बीसीसीआई ने बैन लगाया है.

वो 8 खिलाड़ी, जो आईपीएल में हुए बैन

1.प्रवीण तांबे - भारत 

प्रवीण तांबे ने ‘उम्र सिर्फ एक संख्या है’ कहावत को बिल्कुल सही साबित किया था. उन्होंने साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेलना शुरू किया था. तब उनकी उम्र 42 साल थी. आईपीएल 2019 में तांबे को कोलकाता नाइट राइडर्स से बोली मिली थी, लेकिन बीसीसीआई ने उनके खेलने पर रोक लगा दी, क्योंकि तांबे ने साल 2018 में टी10 लीग में खेला था और इसी वजह से उन्हें आईपीएल से बैन कर दिया गया.

2. स्टीव स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूलैंड्स टेस्ट के दौरान हुए बॉल टेम्परिंग विवाद में शामिल थे. इस मामले के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ पर एक साल का बैन लगाया और इसी वजह से उन्हें आईपीएल से भी बैन कर दिया गया.

3. ल्यूक पोमर्सबैच - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ल्यूक पोमर्सबैच पर एक अमेरिकी महिला और उसके मंगेतर पर हमला करने का आरोप लगा था, जिस वजह से आईपीएल के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया. ये घटना दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ मैच के बाद होटल मौर्या में हुई थी. उस समय ल्यूक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे थे. इस विवाद के कारण फ्रेंचाइजी ने ल्यूक को बाकी टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया था.

4. रवींद्र जडेजा - भारत

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे. जडेजा साल 2010 के आईपीएल संस्करण में नहीं खेल पाये थे, क्योंकि उन्होंने ने अपनी फीस को लेकर सिर्फ राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, बल्कि अन्य टीमों से भी सौदेबाजी की थी. इसलिए उन्हें टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया था.

5. हैरी ब्रूक - इंग्लैंड

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को आईपीएल 2025 से पहले अगले दो साल के लिए इंडियन प्रीमियर लीग से बैन कर दिया गया था. बीसीसीआई की नए नियम के अनुसार, ब्रूक अगले दो साल तक आईपीएल की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में आखिरी वक्त पर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था.

6. हरभजन सिंह - भारत

आईपीएल के पहले संस्करण (2008) में किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच के बाद हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था. इस घटना के बाद हरभजन को सस्पेंड किया गया और बाद में उन्हें पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था.

7. डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर भी स्टीव स्मिथ के साथ बॉल टेम्परिंग विवाद में शामिल थे और उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बैन झेलना पड़ा. इसी वजह से वे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल 2018 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे.

8. मोहम्मद आसिफ - पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक रहे थे. आईपीएल 2008 में ग्लेन मैक्ग्रा के साथ उनकी जोड़ी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए काफी असरदार साबित हुई थी, लेकिन विवाद तब हुआ जब पूर्व पाकिस्तानी पेसर नंद्रोलोन नामक ड्रग के सेवन में शामिल पाए गए. इस वजह से उन्हें एक साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया था. 

Published at : 27 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Steve Smith David Warner Praveen Tambe IPL Cricket News HARBHAJAN SINGH IPL 2026
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