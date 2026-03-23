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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपीएसएल 2026 से बाहर हुए ये 8 विदेशी खिलाड़ी, जानिए किस-किस ने की पाकिस्तान की शर्मनाक बेइज्जती

पीएसएल 2026 से बाहर हुए ये 8 विदेशी खिलाड़ी, जानिए किस-किस ने की पाकिस्तान की शर्मनाक बेइज्जती

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है. इस लीग के शुरू होने से पहले कुछ विदेशी खिलाड़ी अपने निजी कारण से तो कुछ आईपीएल में मिल रहे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक-एक कर छोड़ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Mar 2026 12:59 PM (IST)
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These 8 Foreign Players Excluded From PSL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने से दो दिन पहले पाकिस्तान अपनी टी20 लीग का आगाज करने जा रहा है. पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेटरों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लीग उन्हीं के क्रिकेट बोर्ड की है. ये चिंता विदेशी खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा पीएसएल 2026 में भागीदारी पर है. अब तक 8 विदेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल के 11वें सीजन (2026) से अपना नाम वापस ले लिया है.

पीएसएल से नाम वापस ले रहे हैं विदेशी खिलाड़ी

पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर चल रही युद्ध की वजह से अफगानिस्तान ने पहले ही अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने पर रोक लगा दी थी. बाकी दूसरे देशों के भी जो खिलाड़ी खेल रहे थे, उन्होंने भी अपने पांव पीछे खींचते हुए पाकिस्तान की शर्मनाक बेइज्जती कर दी है. बेइज्जती इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी टी20 लीग पीएसएल को लेकर बड़ी-बड़ी डींगे हांकता है, लेकिन एक-एक कर बाहर हो रहे विदेशी खिलाड़ियों को रोक लगा पाने में नाकाम रहा है. विदेशी प्लेयर तो अब पीसीबी के लीगल एक्शन लेने की धमकी को भी नजरअंदाज कर रहे हैं.

इन 8 विदेशी खिलाड़ियों ने छोड़ा पाकिस्तान सुपर लीग

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 को अब तक 8 विदेशी खिलाड़ी छोड़ चुके हैं, जिसमें सबसे नया नाम ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैक्गर्क का है, जो रावलपिंडी फ्रेंचाइजी से जुड़े थे. ऑस्ट्रेलिया के ही स्पेन्सर जॉनसन ने भी पीएसएल से अपना नाम वापस ले लिया है. वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जुड़े थे. वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स और गुटाकेश मोती भी बाहर हो गए हैं. इनमें चार्ल्स कराची किंग्स के साथ तो गुटाकेश लाहौर कलंदर्स के साथ थे.

इन खिलाड़ियों के अलावा, साउथ अफ्रीका के ओटनील बार्टमैन ने भी पीएसएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है, वो हैदराबाद किग्समेन की टीम के हिस्सा थे. इंग्लैंड के टिमल मिल्स, जो कि पेशावर जाल्मी के साथ थे, उन्होंने भी इस लीग को छोड़ दिया है. जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है. वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में शामिल थे. अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज भी पीएसएल 2026 से बाहर हो गए हैं, जो कि पेशावर जाल्मी की टीम में थे. 

विदेशी खिलाड़ियों के पीएसएल छोड़ने की क्या है वजह?

पीएसएल 2026 के शुरू होने से पहले इस लीग को छोड़ने वाले इन विदेशी खिलाड़ियों के फैसले के पीछे की वजह या तो निजी है या फिर आईपीएल से मिल रही कॉन्ट्रैक्ट है. पीएसएल 2026 को अलविदा कह चुके विदेशी खिलाड़ियों में कुछ को आईपीएल 2026 में खेलने का बुलावा आ चुका है, जबकि कुछ के साथ आईपीएल फ्रेंचाइजियों की बातचीत जारी है. हालांकि, पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ने के पीछे कुछ खिलाड़ियों की निजी वजह भी है.

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Published at : 23 Mar 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
PSL IPL Cricket News INDIAN PREMIER LEAGUE PAKISTAN SUPER LEAGUE IPL 2026 PSL 2026 Jack Fraser McGurk
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