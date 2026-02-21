लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में कई हिटर बल्लेबाज फ्लॉप दिखे. इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं. हम आपको ऐसे ही 7 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Feb 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026, Super-8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज यानी ग्रुप चरण के मुकाबले पूरे हो गए हैं. अब सुपर-8 की शुरुआत होनी है. ग्रुप चरण में हिटर बल्लेबाज खामोश नजर आए, जो सुपर-8 में कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं. हम आपको ऐसे ही 7 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, लीग स्टेज में जिनका बल्ला खामोश रहा. भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. 

1- अभिषेक शर्मा 

अभिषेक शर्मा ने लीग चरण में तीन मैच खेले और तीनों ही मैचों में वह बिना खाता खोले आउट हुए. टूर्नामेंट में उनका खाता नहीं खुला सका है. अब सुपर-8 में फैंस अभिषेक से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद करेंगे. 

2- डेवाल्ड ब्रेविस 

दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस भी लीग स्टेज में कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं. उन्होंने चार मैच खेले, जिसमें क्रमश: 06, 23, 21 और 36 रन बनाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि सुपर-8 में उनका बल्ला कैसा चलता है. 

3- जोस बटलर 

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर का बल्ला भी लीग स्टेज में खामोश ही रहा. उन्होंने ग्रुप चरण में चार मैच खेले, जिसमें क्रमश: 26, 21, 03 और 03 रन बनाए. 

4- फिल साल्ट

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज फिल सॉल्ट भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. सॉल्ट ने चार मैचों में क्रमश: 01, 30, 02 और 28 रन बनाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि सुपर-8 में सॉल्ट का प्रदर्शन कैसा रहता है. 

5- सैम अयूब 

पाकिस्तान के युवा ओपनर सैम अयूब भी ग्रुप चरण में फ्लॉप ही नजर आए हैं. उन्होंने लीग स्टेज के चार मैचों में क्रमश: 24, 19, 06 और 14 रन स्कोर किए हैं. हालांकि बॉलिंग करते हुए उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 और भारत के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे. 

6- रोवमैन पॉवेल

वेस्टइंडीज के रोवमैन पॉवेल भी लीग स्टेज में फ्लॉप दिखे हैं. उन्होंने ग्रुप चरण में तीन मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश: 24, 14 और 09 रन बनाए हैं. 

7- हार्दिक पांड्या 

लीग स्टेज में हार्दिक पांड्या बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके. चार मैचों में हार्दिक ने क्रमश: 05, 52, 00 और 30 रन बनाए. हालांकि गेंदबाजी में उन्होंने चार मैचों में 5 विकेट चटका लिए हैं.  

Published at : 21 Feb 2026 09:53 PM (IST)
Abhishek Sharma Super 8 T20 World Cup 2026
