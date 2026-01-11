मुस्ताफिज़ुर रहमान को केकेआर द्वारा आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से मना किया. हालांकि अब टूर्नामेंट को शुरू होने में एक महीने का समय बचा है, ऐसे में टूर्नामेंट का रीशेड्यूल करना मुश्किल है. हालांकि आईसीसी ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है.

बांग्लादेश ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. उनके अनुसार भारत में उनके खिलाड़ियों को खतरा है. पहली बार नहीं है जब किसी टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी टूर्नामेंट के लिए किसी देश में जाने के लिए मना किया हो.

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से किया मना (1996)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तरफ भारत और श्रीलंका ने मिलकर 1996 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी. उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था. वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ही कोलंबो में एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसने डर का माहौल पैदा कर दिया. इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज टीम ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया, जबकि कोलंबो में जाकर भारत और पाकिस्तान की एक संयुक्त टीम ने वहां फ्रेंडली मैच खेला था. ये दिखाने की कोशिश हुई कि सब ठीक है, हालांकि फिर भी वह अपनी बातों पर अड़े रहे. इससे वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के अंक कटे, श्रीलंका इस संस्करण में खिताब जीती थी.

न्यूजीलैंड ने केन्या ओर इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से किया मना (2003)

2003 में अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था. ज़िम्बाब्वे, केन्या और दक्षिण अफ्रीका मेजबान थे. उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टॉनी ब्लेयर ने जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की सत्ता को मानने से मना किया, इस कारण इंग्लैंड की टीम ज़िम्बाब्वे नहीं गई और उनके अंक कट गए. न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए केन्या जाने से इंकार किया. दोनों ने आईसीसी से अपने मैच शिफ्ट करने की मांग की थी, जो स्वीकारी नहीं गई. इस सीजन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीता था.

जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से हटी (2009)

2009 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, तब तक मेजबान देश के जिम्बाब्वे के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हुए थे. 2008 में ही जिम्बाब्वे ओर आईसीसी के बीच इस पर सहमति बन गई थी कि बिना खेले ही जिम्बाब्वे को पैसे मिल जाएंगे. उनकी जगह उस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड ने हिस्सा लिया था.

ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया (2016)

बांग्लादेश ने 2016 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हटने का फैसला किया था. ऑस्ट्रेलिया की जगह फिर आयरलैंड की टीम टूर्नामेंट में खेली थी.

भारत ने पाकिस्तान जाने से किया मना (2025)

29 साल बाद 2025 में पाकिस्तान ने किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी की, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अयोजन हुआ. हालांकि भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से मना किया, तब ये हाइब्रिड मॉडल में खेला गया. भारत ने अपने मैच दुबई में खेले, फाइनल भी दुबई में खेला गया. जहां भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियन बनी.