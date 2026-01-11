हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसुरक्षा कारणों का हवाला देकर ये 6 टीमें कर चुकी हैं ICC टूर्नामेंट में खेलने से मना, जानिए कब-कब हुआ ऐसा

सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ये 6 टीमें कर चुकी हैं ICC टूर्नामेंट में खेलने से मना, जानिए कब-कब हुआ ऐसा

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना किया है. उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया. 1996 में पहली बार किसी टीम ने इस कारण से ICC टूर्नामेंट में खेलने से मना किया था.

By : शिवम | Updated at : 11 Jan 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

मुस्ताफिज़ुर रहमान को केकेआर द्वारा आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से मना किया. हालांकि अब टूर्नामेंट को शुरू होने में एक महीने का समय बचा है, ऐसे में टूर्नामेंट का रीशेड्यूल करना मुश्किल है. हालांकि आईसीसी ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है. 

बांग्लादेश ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. उनके अनुसार भारत में उनके खिलाड़ियों को खतरा है. पहली बार नहीं है जब किसी टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी टूर्नामेंट के लिए किसी देश में जाने के लिए मना किया हो.

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से किया मना (1996)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तरफ भारत और श्रीलंका ने मिलकर 1996 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी. उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था. वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ही कोलंबो में एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसने डर का माहौल पैदा कर दिया. इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज टीम ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया, जबकि कोलंबो में जाकर भारत और पाकिस्तान की एक संयुक्त टीम ने वहां फ्रेंडली मैच खेला था. ये दिखाने की कोशिश हुई कि सब ठीक है, हालांकि फिर भी वह अपनी बातों पर अड़े रहे. इससे वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के अंक कटे, श्रीलंका इस संस्करण में खिताब जीती थी.

न्यूजीलैंड ने केन्या ओर इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से किया मना (2003)

2003 में अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था. ज़िम्बाब्वे, केन्या और दक्षिण अफ्रीका मेजबान थे. उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टॉनी ब्लेयर ने जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की सत्ता को मानने से मना किया, इस कारण इंग्लैंड की टीम ज़िम्बाब्वे नहीं गई और उनके अंक कट गए. न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए केन्या जाने से इंकार किया. दोनों ने आईसीसी से अपने मैच शिफ्ट करने की मांग की थी, जो स्वीकारी नहीं गई. इस सीजन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीता था.

जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से हटी (2009)

2009 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, तब तक मेजबान देश के जिम्बाब्वे के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हुए थे. 2008 में ही जिम्बाब्वे ओर आईसीसी के बीच इस पर सहमति बन गई थी कि बिना खेले ही जिम्बाब्वे को पैसे मिल जाएंगे. उनकी जगह उस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड ने हिस्सा लिया था.

ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया (2016)

बांग्लादेश ने 2016 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हटने का फैसला किया था. ऑस्ट्रेलिया की जगह फिर आयरलैंड की टीम टूर्नामेंट में खेली थी.

भारत ने पाकिस्तान जाने से किया मना (2025)

29 साल बाद 2025 में पाकिस्तान ने किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी की, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अयोजन हुआ. हालांकि भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से मना किया, तब ये हाइब्रिड मॉडल में खेला गया. भारत ने अपने मैच दुबई में खेले, फाइनल भी दुबई में खेला गया. जहां भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियन बनी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 11 Jan 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team INDIAN CRICKET TEAM ICC Tournament BANGLADESH ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: राजनीति का 'धर्मयुद्ध', जनता किसके साथ, किसके विरुद्ध? | Somnath | Election 2026
India का Oil Masterstroke | Reliance–Venezuela Deal से बदलेगा खेल? | Paisa Live
BMC Election: 'जय श्री राम बोलकर..', Kapil Mishra ने Uddhav-Asaduddin Owaisi की बोलती बंद की |
Taskaree | Emraan Hashmi, Sharad, Zoya & Nandish से खास बातचीत
Bollywood News: ‘ओ रोमियो’ टीजर ने मचाया तहलका, क्या शाहिद-तृप्ति की कहानी अंडरवर्ल्ड से प्रेरित?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
हेल्थ
Winter Heart Attack: हार्ट अटैक से प्रशांत तमांग का निधन, जानें सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा और कैसे करें बचाव?
हार्ट अटैक से प्रशांत तमांग का निधन, जानें सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा और कैसे करें बचाव?
ट्रेंडिंग
मस्ती के चक्कर में मौत से खेल गया शख्स, दलदल में कूदते ही सामने आया मगरमच्छ- VIDEO वायरल
मस्ती के चक्कर में मौत से खेल गया शख्स, दलदल में कूदते ही सामने आया मगरमच्छ- VIDEO वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget