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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज ODI सीरीज में बेंच पर रहेंगे ये 4 भारतीय खिलाड़ी, प्लेइंग-11 में नहीं मिलेगा मौका!

वेस्टइंडीज ODI सीरीज में बेंच पर रहेंगे ये 4 भारतीय खिलाड़ी, प्लेइंग-11 में नहीं मिलेगा मौका!

27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए BCCI 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर चुकी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 20 Sep 2026 09:51 PM (IST)
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वेस्टइंडीज की टीम इसी महीने भारत दौरे पर आएगी. भारत में वेस्टइंडीज को तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी. बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान किया है. आधिकारिक प्लेइंग इलेवन का एलान भले ही टॉस के बाद होगा, लेकिन 15 में से चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पूरी सीरीज में बेंच पर बैठे रह सकते हैं. 

1- यशस्वी जायसवाल 

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युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है, लेकिन जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना मुश्किल है. टीम में पहले से रोहित शर्मा मौजूद हैं. रोहित ही कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करते दिखेंगे. ऐसे में जायसवाल को बेंच पर ही बैठना होगा. 

2- आकिब नबी डार 

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आखिब नबी डार को पहली बार भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, आकिब को अपने मौका का इंतजार करना पड़ सकता है. इस सीरीज में मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा की तिकड़ी खेलते दिख सकती है. ऐसे में आकिब को पूरी सीरीज बेंच पर ही बितानी पड़ सकती है. 

3- नमन धीर 

पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले नमन धीर को पहली बार भारत की वनडे टीम में मौका मिला है. हालांकि, नमन धीर को इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी डेब्यू का मौका मिलना मुश्किल है. वह भी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बेंच पर ही बैठे दिख सकते हैं. 

4- ध्रुव जुरेल

ध्रुव जुरेल को रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है. जुरेल को किसी भी मैच में मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि टीम में पहले से केएल राहुल मौजूद हैं. अगर राहुल चोटिल हो जाते हैं तभी उन्हें मौका दिया जा सकता है.  

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Dhruv Jurel YASHASVI JAISWAL Naman Dhir Auqib Nabi
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