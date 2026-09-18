IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसंजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर पहली बार बोले गौतम गंभीर, जानें क्या कहा

संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर पहली बार बोले गौतम गंभीर, जानें क्या कहा

गौतम गंभीर ने इंग्लैंड में टी20 सीरीज के दौरान संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर प्रतिक्रिया दी है. यहां जानिए टीम इंडिया के हेड कोच ने क्या कुछ कहा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Sep 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

अगर यह कहा जाए कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अकेले दम पर भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताया था, तो गलत नहीं होगा. सैमसन ने जिस तरह अहम मुकाबलों में भारत को अकेले जीत दिलाई, यकीनन वह भारत के चैंपियन बनने की वजह थे. हालांकि, इसके बावजूद सिर्फ तीन खराब पारियां, और सैमसन भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिए गए थे. अब टीम में उनकी वापसी हो चुकी है. इस दौरान तीन मैचों में उनके बल्ले से दो अर्धशतक भी निकले. इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर प्रतिक्रिया दी है. 

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद गौतम गंभीर ने कहा, "कोई खिलाड़ी विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ यूं ही नहीं बन जाता. उसमें प्रतिभा जरूर होती है. उसने काफी कुछ हासिल किया है."

सैमसन को इंग्लैंड सीरीज से बाहर किए जाने के फैसले पर गंभीर ने कहा, "निश्चित रूप से यह कठिन था. मेरे कोचिंग कार्यकाल में शायद उन्हें इंग्लैंड सीरीज से बाहर रखना सबसे कठिन फैसला था, खासकर उससे पहले उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया था, लेकिन कई बार आपको खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को भी ध्यान में रखना पड़ता है."

गंभीर ने स्पष्ट किया कि वैभव सूर्यवंशी को अगला मौका पाने के लिए इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में टीम पहले ही तय कर चुकी थी कि विश्व कप के दौरान सफल रही संयोजन को वापस लाया जाएगा. उन्होंने कहा, "हम हमेशा से स्पष्ट थे कि इस सीरीज में हम विश्व कप वाले संयोजन पर वापस जाना चाहते हैं. तीन-चार असफलताओं के बाद खिलाड़ी विफल नहीं हो जाते."

 सूर्यवंशी के बारे में गंभीर ने कहा कि उनसे साफ बातचीत हुई है कि उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा. टीम उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता से पूरी तरह परिचित है. मुख्य कोच ने कहा, "टीम चयन में लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया जाएगा. इस मामले में पिछले दो सालों में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी उस खिलाड़ी से आगे रहेगा जो अभी-अभी टीम में आया है."

यह भी पढ़ें- 

दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SANJU SAMSON
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
क्रिकेट
एशियन गेम्स सेमीफाइनल का शेड्यूल आया सामने, जानें भारत की टक्कर किसके साथ?
एशियन गेम्स सेमीफाइनल का शेड्यूल आया सामने, जानें भारत की टक्कर किसके साथ?
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान सीरीज के दौरान 19 लोग गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
भारत-अफगानिस्तान सीरीज के दौरान 19 लोग गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
शान से सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, शेफाली वर्मा ने 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच
शान से सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, शेफाली वर्मा ने 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
बॉलीवुड
'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं
'10 साल से गिड़गिड़ा रहा हूं, पर क्रेडिट नहीं मिला', अमाल मलिक का ने कहा- शर्म की बात है
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
इंडिया
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
Home Tips
Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget