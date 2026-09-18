संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर पहली बार बोले गौतम गंभीर, जानें क्या कहा

अगर यह कहा जाए कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अकेले दम पर भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताया था, तो गलत नहीं होगा. सैमसन ने जिस तरह अहम मुकाबलों में भारत को अकेले जीत दिलाई, यकीनन वह भारत के चैंपियन बनने की वजह थे. हालांकि, इसके बावजूद सिर्फ तीन खराब पारियां, और सैमसन भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिए गए थे. अब टीम में उनकी वापसी हो चुकी है. इस दौरान तीन मैचों में उनके बल्ले से दो अर्धशतक भी निकले. इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने पर प्रतिक्रिया दी है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद गौतम गंभीर ने कहा, "कोई खिलाड़ी विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ यूं ही नहीं बन जाता. उसमें प्रतिभा जरूर होती है. उसने काफी कुछ हासिल किया है."

सैमसन को इंग्लैंड सीरीज से बाहर किए जाने के फैसले पर गंभीर ने कहा, "निश्चित रूप से यह कठिन था. मेरे कोचिंग कार्यकाल में शायद उन्हें इंग्लैंड सीरीज से बाहर रखना सबसे कठिन फैसला था, खासकर उससे पहले उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया था, लेकिन कई बार आपको खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को भी ध्यान में रखना पड़ता है."

गंभीर ने स्पष्ट किया कि वैभव सूर्यवंशी को अगला मौका पाने के लिए इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में टीम पहले ही तय कर चुकी थी कि विश्व कप के दौरान सफल रही संयोजन को वापस लाया जाएगा. उन्होंने कहा, "हम हमेशा से स्पष्ट थे कि इस सीरीज में हम विश्व कप वाले संयोजन पर वापस जाना चाहते हैं. तीन-चार असफलताओं के बाद खिलाड़ी विफल नहीं हो जाते."

सूर्यवंशी के बारे में गंभीर ने कहा कि उनसे साफ बातचीत हुई है कि उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा. टीम उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता से पूरी तरह परिचित है. मुख्य कोच ने कहा, "टीम चयन में लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया जाएगा. इस मामले में पिछले दो सालों में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी उस खिलाड़ी से आगे रहेगा जो अभी-अभी टीम में आया है."

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