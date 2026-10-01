IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वनडे वर्ल्ड कप में इस दिन खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच, ICC ने किया एलान

2027 वनडे वर्ल्ड कप में इस दिन खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच, ICC ने किया एलान

IND vs PAK Match in 2027 ODI World Cup: 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट में कुल 57 मैच खेले जाएंगे. हालांकि, क्रिकेट फैंस की नजरें भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर रहेंगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Oct 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी वनडे वर्ल्ड कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा. आईसीसी ने ठीक एक साल पहले 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया है. टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, और टोटल 57 मैच खेले जाएंगे, लेकिन क्रिकेट फैंस की नजरें भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर रहेंगी. 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर 2027 को होगा, वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच 21 नवंबर को खेला जाएगा.

2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा. आईसीसी ने टूर्नामेंट के फुल शेड्यूल का एलान कर दिया है. भारत और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा गया है. 2027 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बेहद अलग और दिलचस्प है. शुरुआत में ही दो टीमें बाहर हो जाएंगी. इसके बाद 12 टीमों के बीच ट्रॉफी की जंग होगी. इन 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर-ए हैं. वहीं ग्रुप-बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और क्वालीफायर-बी हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया एलान, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत
2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ एलान, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत
क्रिकेट
ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम, अब टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी
ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम, अब टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी
क्रिकेट
एशियन गेम्स: निशानेबाजी में भारत ने जीते 15 मेडल, अनीश नहीं लगा सके पदक पर निशाना
एशियन गेम्स: निशानेबाजी में भारत ने जीते 15 मेडल, अनीश नहीं लगा सके पदक पर निशाना
क्रिकेट
कैप्टन स्मित की बहादुरी को पाकिस्तानी क्रिकेटर का सलाम, कहा- यही है भारत की भावना
कैप्टन स्मित की बहादुरी को पाकिस्तानी क्रिकेटर का सलाम, कहा- यही है भारत की भावना

ऑस्ट्रेलिया से भारत का पहला मैच 

2027 वनडे वर्ल्ड कप में 10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा. दोनों देशों को एक ही ग्रुप में रखा गया है. टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो 7 अक्टूबर को केपटाउन में खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान से भिड़ेगी. 14 अक्टूबर को सेंचूरियन में भारतीय टीम अफगानिस्तान से भिड़ेगी. 17 अक्टूबर को क्वालीफायर-ए से आई टीम से और 24 अक्टूबर को जिम्बाब्वे से भारत का मैच होगा. 

एकदम अलग है इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट 

आईसीसी पहले ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट का एलान कर चुकी थी. इस बार इस मेगा इवेंट का फॉर्मेट एकदम अलग है. इस बार वर्ल्ड कप में पहला राउंड तीन मैचों को होगा. इस राउंड में वर्ल्ड कप में शामिल सबसे कम रैंकिंग वाली तीन टीमों के बीच तीन मैच खेले जाएंगे. इसकी विजेता टीम 12 टीमों वाले मुख्य चरण में जाएगी. 

दूसरे राउंड में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी. इन टीमों के बीच टोटल 30 मैच खेले जाएंगे. इन 12 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है. इस राउंड में सभी टीमें अपने ग्रुप की बाकी टीमों के खिलाफ मैच खेलेंगी. दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीमें अगले राउंड में प्रवेश करेंगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है. दरअसल, दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली बेस्ट टीम अगले राउंड में जगह बनाएगी. 

अब सुपर-7 स्टेज की शुरुआत होगी. सात टीमें बाकी टीम के खिलाफ मैच खेलेंगी. इसमें से ही टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. 17 नवंबर को पहला सेमीफाइनल और 18 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. इसके बाद दोनों सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के बीच 21 नवंबर को खिताबी मैच खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- 

ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया एलान, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan ICC ODI World Cup Icc Odi World Cup 2027 ICC 2027 ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया एलान, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत
2027 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ एलान, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत
क्रिकेट
ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम, अब टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी
ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम, अब टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी
क्रिकेट
एशियन गेम्स: निशानेबाजी में भारत ने जीते 15 मेडल, अनीश नहीं लगा सके पदक पर निशाना
एशियन गेम्स: निशानेबाजी में भारत ने जीते 15 मेडल, अनीश नहीं लगा सके पदक पर निशाना
क्रिकेट
कैप्टन स्मित की बहादुरी को पाकिस्तानी क्रिकेटर का सलाम, कहा- यही है भारत की भावना
कैप्टन स्मित की बहादुरी को पाकिस्तानी क्रिकेटर का सलाम, कहा- यही है भारत की भावना
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर बड़ा अपडेट, CJI ऑफिस ने खारिज की SC से बैठक की खबर
वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर बड़ा अपडेट, CJI ऑफिस ने खारिज की SC से बैठक की खबर
बिहार
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
धर्म
गांधीजी के आश्रम में खाने से सामान रखने तक के नियम, क्यों जरूरी थे 11 व्रत?
गांधीजी के आश्रम में 11 व्रत क्यों जरूरी थे? खाने से सामान रखने तक के थे नियम
एग्रीकल्चर
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget