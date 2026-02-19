हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस विदेशी लीग से कटेगा पाकिस्तानियों का पत्ता! IPL फ्रेंचाइजी बड़ा खेला करने के लिए तैयार

Pakistan: एक विदेशी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है. IPL फ्रेंचाइजी के चलते पाक खिलाड़ियों का लीग से पत्ता कट सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Feb 2026 11:34 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Players, The Hundred: पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है. अब पाक खिलाड़ियों का यह दुख और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल अब पड़ोसी देश के क्रिकेटरों पर एक और बड़ी विदेशी लीग से बाहर होने का खतरा मंडराता हुआ नजर आने लगा है. यह इंग्लैंड में खेली जाने वाली 'द हंड्रेड' लीग है. 

बता दें कि इंग्लैंड की इस लीग में खेलने वाली कई टीमों का मालिकाना हक आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक रखने वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर शायद विचार ना करें. 

खिलाड़ियों की बढ़ेगी सैलरी, पाकिस्तानियों को फायदा नहीं

द हंड्रेड का आगामी सीजन 21 जुलाई से 16 अगस्त के बीच खेला जाएगा. इस बार के सीजन में खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इसका फायदा होने की संभावना नहीं है. 

पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी नहीं

बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया, "इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक एजेंट को संकेत दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी केवल उन टीमों तक सीमित होगी जिनका आईपीएल से कोई लेना-देना नहीं है."

लीग में सभी खिलाड़ियों का होगा चयन

पिछले साल ईसीबी के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि द हंड्रेड में सभी टीमों के लिए सभी देशों के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि आयोजकों ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट भेदभाव-विरोधी नीतियां लागू की हैं.

ईसीबी प्रवक्ता ने कहा था, "द हंड्रेड टूर्नामेंट में दुनिया भर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 8 टीमें इस बात को रिफ्लेक्ट करेंगी." कथित तौर पर द हंड्रेड के लिए 18 देशों से तकरीबन 1000 क्रिकेटरों ने रजिस्टर किया है. 

Published at : 19 Feb 2026 11:34 PM (IST)
The Hundred Pakistan IPL
