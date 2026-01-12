Mohammad Nabi-Hassan Eisakhil: एक पुरानी कहावत है कि जैसा बाप, वैसा बेटा. लेकिन जब बेटा अपने बाप से आगे निकल जाए, तब वो पल एक पिता के लिए गर्व का होता है. शायद कुछ वैसा ही गर्व का एहसास मोहम्मद नबी को भी अपने बेटे हसन ईसाखिल के साथ बल्लेबाजी करके हुआ होगा. अफगानिस्तान के इस बाप-बेटे की जोड़ी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में रविवार यानी 11 जनवरी, 2026 को नोआखाली एक्सप्रेस और ढाका कैपिटल्स के बीच खेले मुकाबले में साथ में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की. किसी बड़े टूर्नामेंट में बाप-बेटे के साथ में बल्लेबाजी करने की घटना क्रिकेट के इतिहास में पहली बार देखने को मिली. लेकिन, उससे भी मजेदार ये रहा कि बेटे ने पिता के बनाए रिकॉर्ड को ही तोड़ डाला.

बाप-बेटे की जोड़ी ने अपनी टीम की पारी को संभाला

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसाखिल बीपीएल में नोअखिल एक्सप्रेस टीम का हिस्सा है. ढाका कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नोआखाली एक्सप्रेस ने पहले बल्लेबाजी की. ओपनिंग पर उतरे हसन इसाखिल ने सौम्य सरकार के साथ मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 9.2 ओवर में 101 रन जोड़े. सौम्य सरकार 48 रन बनाकर आउट हुए. उनके बाद दो और बल्लेबाज शहादत हुसैन और हबीबुर भी जल्दी ही पवेलियन वापस लौट गए. ऐसे में एक छोर संभाल खड़े हसन इसाखिल को अपने पिता मोहम्मद नबी का साथ मिला.

बाप-बेटे की जोड़ी ने साथ में पहली बार की बल्लेबाजी

किसी बड़े टूर्नामेंट में बाप-बेटे की जोड़ी ने साथ में बल्लेबाजी करने का पल ऐतिहासिक था. मोहम्मद नहीं ने अपने बेटे हसन ने साथ मिलकर 53 रन की अर्धशतकीय साझेदारी की, जो कि टी20 क्रिकेट में चौथे विकेट के लिए नोआखाली एक्सप्रेस की तरफ से हुई अब तक सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड है. इससे पहले नोआखाली एक्सप्रेस की ओर से चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी 32 रन की हुई थी. नबी के 17 रन बनाकर आउट होते ही बाप-बेटे के बीच की पार्टनरशिप भी टूट गई.

बाप-बेटे की टीम ने 41 रन से जीता मैच

मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल के द्वारा बनाए 92 रन की बदौलत नोआखाली एक्सप्रेस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच में 7 विकेट पर 184 रन का लक्ष्य दिया. जवाब में 185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ढाका कैपिटल्स 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 18.2 ओवर में 143 रन पर ऑल आउट हो गई थी.