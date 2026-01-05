बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकार की सलाह का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया. यह फैसला आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ‘रिलीज’ करने के बाद लिया गया.

बीसीसीआई ने शनिवार को रहमान को ‘रिलीज’ करने के अपने फैसले के लिए दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि यह कदम मौजूदा घटनाओं से प्रेरित है.

रहमान को आईपीएल से अचानक बाहर किए जाने के बाद बीसीबी ने शनिवार रात को एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक दिन बाद घोषणा की कि निदेशक मंडल की पुनः बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय टीम सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी.

बीसीबी ने एक बयान में कहा, ‘‘बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और भारत में खेले जाने वाले मैचों में बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम की भागीदारी से संबंधित मौजूदा परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ भारत में बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और मौजूदा स्थिति के आकलन के साथ बांग्लादेश सरकार की सलाह पर विचार करते हुए निदेशक मंडल ने फैसला किया है कि बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम वर्तमान परिस्थितियों में टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी.’’

बैठक के बाद बीसीबी निदेशक खालिद मसूद पायलट ने भारत में खेलने को लेकर बोर्ड की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर कहा, ‘‘अगर वे (भारत) हमारे एक खिलाड़ी (मुस्तफिजुर का जिक्र करते हुए) को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो वे हमारी पूरी टीम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? इसीलिए हम वहां खेलने नहीं जाएंगे.’’

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा क्योंकि बांग्लादेश को लीग चरण के अपने चारों मैच भारत में खेलने हैं. पाकिस्तान के साथ हुए समझौते की तरह बांग्लादेश भी चाहता है कि उसके सभी मैच टूर्नामेंट के सह-मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिए जाएं.

बीसीबी के बयान के मुताबिक, ‘‘बीसीबी ने विश्व कप के आयोजक आईसीसी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान (सह-मेजबान श्रीलंका) में स्थानांतरित करने पर विचार करे.’’

बीसीबी आईसीसी से इस स्थिति को समझने और इस मामले पर तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है. बीसीबी द्वारा बयान जारी करने से पहले ही सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर घोषणा कर दी कि बोर्ड ने भारत में अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला कर लिया है.

उनके बंगाली भाषा में साझा पोस्ट में लिखा, ‘‘बांग्लादेश विश्व कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज यह निर्णय लिया है.हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हैं.’’

बीसीबी की आपातकालीन बैठक के बाद नजरुल ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी से बांग्लादेश के चार लीग मैचों (कोलकाता में तीन और मुंबई में एक) को श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध करे.

नजरूल ने अपने फेसबुक पेज पर बंगाली में लिखा, ‘‘खेल मंत्रालय के प्रभारी सलाहकार के रूप में मैंने क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले को लिखित रूप में आईसीसी को स्पष्ट करे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘बोर्ड को यह स्पष्ट करना होगा कि अनुबंध होने के बावजूद अगर कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम विश्व कप खेलने के लिए भारत की यात्रा करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती.’’

नजरुल ने कहा, ‘‘मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह औपचारिक रूप से अनुरोध करे कि बांग्लादेश के विश्व कप मैच श्रीलंका में आयोजित किए जाएं.’’

शाहरुख खान के सह-स्वामित्व वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश के बाद बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को ‘रिलीज’ कर दिया. फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने अबूधाबी में हुई नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए. शेख हसीना पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद भारत आ गई थीं.

बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. उन पर आंदोलन के दौरान हुई घातक कार्रवाई में कथित भूमिका निभाने का आरोप था, जिसमें कई छात्र मारे गए थे.

बांग्लादेश में पिछले दिनों हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ते मामले से स्थिति और बिगड़ गयी है. नजरुल ने यह भी कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण निलंबित किया जाए. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण निलंबित किया जाए.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ किसी भी हालत में हम बांग्लादेश के क्रिकेट, क्रिकेटरों या बांग्लादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. गुलामी के दिन अब खत्म हो गए हैं.’’

बीसीबी के गलियारों में इस बात को लेकर थोड़ी हैरानी है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद हालात इस तरह बदल गए.

बीसीबी के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘सकारात्मक माहौल को देखते हुए बीसीबी ने भारत के बांग्लादेश दौरे का कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन अब हमें भारतीय बोर्ड से आधिकारिक पुष्टि चाहिए कि मुस्तफिजुर का अनुबंध क्यों रद्द किया गया.’’