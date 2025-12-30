सर डॉन ब्रैडमैन ने जिस कैप को पहन भारत के खिलाफ 6 पारियों में बनाए थे 715 रन, उसकी होगी नीलामी
Sir Don Bradman baggy green cap for auction: भारत के खिलाफ जिस बैगी ग्रीन कैप को पहन सर डॉन ब्रैडमैन ने 178 की औसत से 715 रन बनाए थे. उस कैप की अब सार्वजनिक नीलामी होगी.
टेस्ट क्रिकेट में 99 की औसत से रन बनाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन इस खेल के सबसे दिग्गज बल्लेबाज माने जाते हैं. ब्रैडमैन की खासियत यह थी कि वह हर टीम के खिलाफ रन बनाते थे. आज एक बार फिर वह चर्चा में हैं, और वो इसलिए क्योंकि 1947-48 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहनी गई उनकी कैप नीलाम होगी.
सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप होगी नीलाम
सर डॉन ब्रैडमैन का पूरा नाम सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है. उन्होंने भारत के 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान जो बैगी ग्रीन कैप पहनी थी उसकी अगले महीने नीलामी की जाएगी. ब्रैडमैन ने उस सीरीज के दौरान भारतीय ऑलराउंडर श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को कैप गिफ्ट में दी थी. वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौरा था.
ब्रैडमैन के युग की बची हुई अधिकांश बैगी ग्रीन कैप विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई हैं, लेकिन इस कैप को कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया या बिक्री के लिए नहीं रखा गया.
ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (एएपी) के अनुसार यह कैप 75 सालों से अधिक समय से लगातार एक ही परिवार के स्वामित्व में रही है. लॉयड्स ऑक्शंस के ली हेम्स ने कहा, ‘‘यह क्रिकेट इतिहास की एक वास्तविक वस्तु है जिसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने व्यक्तिगत रूप से उपहार में दिया था.’’
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सर ब्रैडमैन ने 178 से ज्यादा की औसत से बनाए थे रन
ब्रैडमैन के युग के टेस्ट क्रिकेटर प्रत्येक सीरीज के लिए अलग-अलग कैप पहनते थे. इस कैप की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी. ब्रैडमैन को खेल के इतिहास का महानतम बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने भारत के खिलाफ 1947-48 की सीरीज में में छह पारियों में 178.75 के औसत से 715 रन बनाए थे. उन्होंने इस दौरान तीन शतक और एक दोहरा शतक लगाया था. ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 4-0 से जीती थी.
Source: IOCL