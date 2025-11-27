हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल

Biggest Wins In Test Cricket History: इंग्लैंड के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड है. वहीं टीम इंडिया भी एक बार ऐसा कारनामा करने में सफल रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Ten Biggest Wins In Test Cricket History By Runs:  भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों का टेस्ट सीरीज खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया. इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से मात दी, जो किसी भी टीम के द्वारा टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत थी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी हैं?

टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत

1. इंग्लैंड - 675 रन

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में इंग्लैंड पहले नंबर पर है. इंग्लैंड ने साल 1928 में ऑस्ट्रेलिया को 675 रन से ब्रिस्बेन के मैदान पर हराया था.

 2. ऑस्ट्रेलिया - 562 रन 

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 1934 में द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 562 रन के अंतर से हराया था.

3. बांग्लादेश - 546 रन 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है. बांग्लादेश ने साल 2023 में अफगानिस्तान को 546 रन के मार्जिन से मीरपुर में हराया था.

4. ऑस्ट्रेलिया - 530 रन

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में चौथे नंबर पर भी है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 1911 में दक्षिण अफ्रीका को मेलबर्न में 530 रन के अंतर से हराया था.

5. दक्षिण अफ्रीका - 492 रन 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका पांचवें नंबर पर है. दक्षिण अफ्रीका ने साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया को जोहान्सबर्ग में 492 रन के मार्जिन से हराया था.

6. ऑस्ट्रेलिया - 491 रन 

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में छठे नंबर पर भी है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2004 में पाकिस्तान को वाका में 491 रन से हराया था.

7. श्रीलंका - 465 रन 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में श्रीलंका सातवें नंबर पर है. श्रीलंका ने साल 2009 में बांग्लादेश को चट्टोग्राम में 465 रन के  अंतर से हराया था.

8. भारत - 434 रन 

भारत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं. भारत ने साल 2024 में इंग्लैंड को राजकोट में 434 रन से हराया था.

9. वेस्टइंडीज - 425 रन 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में वेस्टइंडीज नावें नंबर पर है. वेस्टइंडीज ने साल 1976 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड को 425 रन के मार्जिन से हराया था.

10. न्यूजीलैंड - 423 रन 

न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में दसवें नंबर पर है. न्यूजीलैंड ने साल 2004 में क्राइस्टचर्च में श्रीलंका को 423 रन के अंतर से हराया था.

Published at : 27 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Embed widget