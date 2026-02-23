हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संजय मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में बताया चैंपियन बनने का फॉर्मूला; जानें भारत को क्या दी नसीहत 

शुक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संजय मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में बताया चैंपियन बनने का फॉर्मूला; जानें भारत को क्या दी नसीहत 

Sanjay Manjrekar: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीम इंडिया को पहली हार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ झेलनी पड़ी. इस हार के बाद संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को 3 पॉइंट्स में नहीसत दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

Sanjay Manjrekar 3 Points Suggestion To Indian Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सुपर-8 का पहला मुकाबला बीते रविवार (22 फरवरी) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला. मुकाबले में मेन इन ब्लू को 76 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को खास नसीहत दी. 

मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में अपनी बात खत्म की. उन्होंने बताया कि टीम इंडिया को अगले मैचों के लिए क्या सुधार करना चाहिए. इसके अलावा मांजरेकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगले मैचों में जीत के लिए टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करना चाहिए. 

तीन पॉइंट्स में क्या बोले संजय मांजरेकर?

पहला पॉइंट: स्पिन के खिलाफ सॉफ्ट स्किल्स रखने वाले बल्लेबाजों को पहले बैटिंग के लिए भेजा जाए. 

दूसरा पॉइंट: एक व्यक्ति भारतीय बल्लेबाजों को थ्रो डाउन में लाखों धीमी गेंद डाल रहा है. 

तीसरा पॉइंट: कुलदीप को एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में जरूर खिलाना चाहिए. 

अफ्रीका के खिलाफ कैसे भारत को मिली करारी शिकस्त?

मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 187/7 रन बोर्ड पर लगाए. इस दौरान टीम के लिए डेविड मिलर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन स्कोर किए. इसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 45 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 44 रन स्कोर किए. 

फिर रन चेज के लिए उतरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गई. इस दौरान टीम के लिए शिवम दुबे ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए. हालांकि दुबे के अलावा टीम का कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. 

सुपर-8 में भारत के अगले दो मैच

सुपर-8 में टीम इंडिया को अगले दो मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला 26 फरवरी को और वेस्टइंडीज के खिलाफ 01 मार्च को होगा. 

 

यह भी पढ़ें:

भारत का अब सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल, दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद कैसा है समीकरण? आसान भाषा में जानें

Published at : 23 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar INDIAN TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शुक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संजय मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में बताया चैंपियन बनने का फॉर्मूला; जानें भारत को क्या दी नसीहत 
शुक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संजय मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में बताया चैंपियन बनने का फॉर्मूला
क्रिकेट
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
क्रिकेट
भारत का अब सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल, दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद कैसा है समीकरण? आसान भाषा में जानें
भारत का अब सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल, अफ्रीका से हार के बाद कैसा है समीकरण?
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price Crash: Trump का फैसला और सोने-चांदी की कीमतों में उछाल ! |ABPLIVE
कौन था El Mencho ? जिसकी मौत पर सुलगा देश, मेक्सिको के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा | ABPLIVE
JNU CLASH: JNU में आधी रात जमकर झड़प , 300 नकाबपोशों का तांडव! |ABPLIVE
Nepal में भीषण हादसा, 18 की मौत,कई अन्य गंभीर रूप से घायल |ABPLIVE
Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
राज्य
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला...'
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी का जिक्र कर क्या बोले?
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
क्रिकेट
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget