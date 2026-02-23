शुक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संजय मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में बताया चैंपियन बनने का फॉर्मूला

Sanjay Manjrekar 3 Points Suggestion To Indian Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सुपर-8 का पहला मुकाबला बीते रविवार (22 फरवरी) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला. मुकाबले में मेन इन ब्लू को 76 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को खास नसीहत दी.

मांजरेकर ने तीन पॉइंट्स में अपनी बात खत्म की. उन्होंने बताया कि टीम इंडिया को अगले मैचों के लिए क्या सुधार करना चाहिए. इसके अलावा मांजरेकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगले मैचों में जीत के लिए टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करना चाहिए.

तीन पॉइंट्स में क्या बोले संजय मांजरेकर?

पहला पॉइंट: स्पिन के खिलाफ सॉफ्ट स्किल्स रखने वाले बल्लेबाजों को पहले बैटिंग के लिए भेजा जाए.

दूसरा पॉइंट: एक व्यक्ति भारतीय बल्लेबाजों को थ्रो डाउन में लाखों धीमी गेंद डाल रहा है.

तीसरा पॉइंट: कुलदीप को एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में जरूर खिलाना चाहिए.

अफ्रीका के खिलाफ कैसे भारत को मिली करारी शिकस्त?

मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 187/7 रन बोर्ड पर लगाए. इस दौरान टीम के लिए डेविड मिलर ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन स्कोर किए. इसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 45 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 44 रन स्कोर किए.

फिर रन चेज के लिए उतरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गई. इस दौरान टीम के लिए शिवम दुबे ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए. हालांकि दुबे के अलावा टीम का कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका.

सुपर-8 में भारत के अगले दो मैच

सुपर-8 में टीम इंडिया को अगले दो मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला 26 फरवरी को और वेस्टइंडीज के खिलाफ 01 मार्च को होगा.

