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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट, वनडे और T20I में कौन है नंबर-1 बल्लेबाज? 2 फॉर्मेट में भारतीय टॉप पर

टेस्ट, वनडे और T20I में कौन है नंबर-1 बल्लेबाज? 2 फॉर्मेट में भारतीय टॉप पर

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 बल्लेबाज हैं. अगस्त में उन्होंने एक बार फिर टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 जगह हासिल की थी. उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Sep 2026 02:55 PM (IST)
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रनों के साथ बल्लेबाजों की असली पहचान तब बनती है, जब दुनिया के बाकी बल्लेबाजों के बीच उसका नाम सबसे ऊपर हो. अभी टेस्ट, वनडे और T20I की रैंकिंग पर नजर डालें तो तीनों में अलग-अलग खिलाड़ी नंबर-1 हैं. अच्छी बात ये है कि दो फॉर्मेट में भारत के बल्लेबाजों ने टॉप पर जगह बना रखी है. वनडे में शुभमन गिल और T20I में ईशान किशन सबसे आगे हैं, जबकि टेस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 हैं.

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 बल्लेबाज हैं. अगस्त में उन्होंने एक बार फिर टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 जगह हासिल की थी. उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट का नंबर आता है. ब्रूक इससे पहले भी टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 रह चुके हैं और अब तक का यह उनका चौथी बार है, जब उन्होंने इस जगह पर अपना कब्जा जमाया है.

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वनडे में शुभमन गिल नंबर-1

वनडे की बात करें तो यहां शुभमन गिल ने टॉप जगह बना रखी है. जुलाई के आखिर में गिल ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़कर नंबर-1 स्थान हासिल किया था. इसके बाद भी वो इस जगह पर बने हुए हैं. भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा भी वनडे की टॉप रैंकिंग में शामिल हैं, जिससे भारतीय बल्लेबाजों की मौजूदगी ऊपर के लेवल पर बनी हुई है.

T20I में ईशान किशन का दबदबा

T20I में भारत के ईशान किशन नंबर-1 बल्लेबाज हैं. ईशान ने जुलाई में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़कर पहली बार ये जगह हासिल की थी.  अभी भी वो टॉप पर बने हुए हैं. अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं और दोनों के बीच 51 रेटिंग पॉइंट का फर्क है.

इस तरह तीनों फॉर्मेट में फिलहाल टेस्ट के नंबर-1 हैरी ब्रूक, वनडे के नंबर-1 शुभमन गिल और T20I के नंबर-1 ईशान किशन हैं. यानी टेस्ट को छोड़कर वनडे और T20I में भारत के बल्लेबाजों ने नंबर-1 जगह अपने नाम पर कर रखी है.

यह भी पढ़ें :अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Test Batting Rankings ODI Batting Rankings T20I Batting Rankings
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