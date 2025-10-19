Rohit Sharma Played 500th International Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रविवार, 19 अक्टूबर को पहला वनडे मैच पर्थ के ऑप्टम स्टेडियम में खेला गया. रोहित शर्मा ने इस मैच में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित अब 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के 11वें और भारत के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित ने अपने करियर में अब तक 67 टेस्ट, 274 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनसे पहले दुनिया के केवल 10 और भारत के सिर्फ 4 दिग्गज खिलाड़ियों ने ये मुकाम हासिल किया. आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ी कौन हैं?

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ी

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 664 मैच

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नॉम्बर पर हैं. सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 664 मैच खेले हैं.

2. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 652 मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में श्रीलंका के बेहतरीन बल्लेबाज महेला जयवर्धने दूसरे नंबर पर हैं. जयवर्धने ने अपने इंटरनेशनल करियर में 652 मैच खेले हैं.

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 594 मैच

श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. संगकारा ने अपने इंटरनेशनल करियर में 594 मैच खेले हैं.

4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 586 मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में श्रीलंका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या चौथे नंबर पर हैं. जयसूर्या ने अपने इंटरनेशनल करियर में 586 मैच खेले हैं.

5. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 560 मैच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. पोंटिंग ने अपने इंटरनेशनल करियर में 560 मैच खेले हैं.

6. विराट कोहली (भारत) - 551* मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली छठे नंबर पर हैं. विराट अपने इंटरनेशनल करियर में 551 मैच खेल चुके हैं.

7. महेंद्र सिंह धोनी (भारत) - 538 मैच

भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में 538 मैच खेले हैं.

8. शहीद अफरीदी (पाकिस्तान) - 524 मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में पाकिस्तान के शानदार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी आठवें नंबर पर हैं. अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल करियर में 524 मैच खेले हैं.

9. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 519 मैच

दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर जैक्स कैलिस इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में नवें नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने इंटरनेशनल करियर में 519 मैच खेले हैं.

10. राहुल द्रविड़ (भारत) - 509 मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ दसवें नंबर पर हैं. राहुल ने अपने इंटरनेशनल करियर में 509 मैच खेले हैं.

11. रोहित शर्मा (भारत) - 500* मैच

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले 10 दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर हैं. रोहित अपने इंटरनेशनल करियर में 500 मैच खेल चुके हैं.

आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल 11 खिलाड़ियों ने ही 500 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जिसमें पांच भारतीय, तीन श्रीलंकाई और एक ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी शामिल हैं.