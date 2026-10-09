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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेम्बा बावुमा का कभी ना हारने का रिकॉर्ड खतरे में, कगिसो रबाडा के बिना उतरी दक्षिण अफ्रीका

टेम्बा बावुमा का कभी ना हारने का रिकॉर्ड खतरे में, कगिसो रबाडा के बिना उतरी दक्षिण अफ्रीका

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट किंग्समीड में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के बिना खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Oct 2026 02:35 PM (IST)
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साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस मैच में टेम्बा बावुमा अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज के बिना खेल रहे हैं। चोट के कारण कगिसो रबाडा इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं, उनके स्थान पर एनरिक नॉर्खिया को प्लेइंग 11 में जगह मिली है।

कगिसो रबाडा का टेस्ट रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 टेस्ट पारियों में 58 विकेट लिए हैं, इस लिहाज से उनका न खेलना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका है. टेस्ट में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 101 बार आमने-सामने हुई है, जिसमे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. 54 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और सिर्फ 26 टेस्ट साउथ अफ्रीका जीत पाया है. टेम्बा बावुमा के एक बड़े रिकॉर्ड के ध्वस्त होने का खतरा भी बढ़ गया है.

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बतौर कप्तान कभी नहीं हारे टेम्बा बावुमा

बावुमा का टेस्ट में बतौर कप्तान कभी न हारने का रिकॉर्ड अभी तक कायम है, जबकि वह 10 से ज्यादा मैचों में कप्तानी कर चुके हैं. लेकिन कगिसो रबाडा के बिना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में हार का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे उनका कभी न हारने का रिकॉर्ड भी खत्म हो सकता है.

बावुमा ने साउथ अफ्रीका के लिए 12 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम ने 11 में जीत दर्ज की है और सिर्फ 1 मैच ड्रा हुआ. उनका जीत प्रतिशत 84.61 है. वह बतौर कप्तान कभी कोई टेस्ट नहीं हारे.

हालांकि बिना कगिसो रबाडा के भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पहले टेस्ट में अच्छी शुरुआत दिलाई. उन्होंने पहली पारी में दोनों ओपनर्स को 24 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. मार्को जानसेन ने निक मैडिंसन को बोल्ड किया, जो 33 गेंदों में अपना खाता भी नहीं खोल सके. विलेम मुल्डर ने ट्रेविस हेड (9) को आउट किया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Kagiso Rabada Temba Bavuma SA Vs AUS
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