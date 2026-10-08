कप्तान टेम्बा बवुमा का खतरनाक टेस्ट रिकॉर्ड, नहीं हारे एक भी मैच; अब AUS से सामना 

टेम्बा बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. शुक्रवार (09 अक्टूबर) से पहला टेस्ट डरबन में खेला जाएगा. अफ्रीका ने बवुमा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हराकर खिताब अपने नाम किया था. अब एक बार फिर अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है.

मुकाबले से पहले आइए बवुमा की टेस्ट कप्तानी के रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं. उनका रिकॉर्ड काफी शानदार है. बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने एक भी टेस्ट नहीं गंवाया है. बता दें कि बवुमा को फरवरी 2023 में डीन एल्गर के बाद अफ्रीका का रेड बॉल कप्तान बनाया गया था. अब उनका रिकॉर्ड बहुत की शानदार रहा है.

टेम्बा बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने नहीं गंवाया एक भी मैच

टेम्बा बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने 12 टेस्ट खेल लिए हैं. इन मैचों में अफ्रीका ने 11 में जीत हासिल की है. बाकी एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है. इस तरह अफ्रीका ने बवुमा की कप्तानी में कोई टेस्ट नहीं गंवाया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अफ्रीका का प्लेइंग 11

एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, डेविड बेडिंगम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जेन्सन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, एनरिक नॉर्किया.

टेम्बा बावुमा का करियर

टेम्बा बावुमा ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 66 टेस्ट, 57 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 114 पारियों में उन्होंने 38.10 की औसत से 3810 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 26 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 172 रनों का रहा. वनडे की 55 पारियों में बवुमा ने 43.36 की औसत से 2168 रन बनाए हैं. यहां उनके नाम पर 6 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है, जिसमें हाई स्कोर 144 रनों का है. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 35 पारियों अफ्रीकी बल्लेबाज ने 21.61 की औसत और 118.16 के स्ट्राइक रेट 670 रन बना लिए हैं. उनके बल्ले से 1 फिफ्टी निकली हैं.

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