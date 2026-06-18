हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया ने एक दिन में जीते 3 मैच, गिल-किशन का शतक; तिलक वर्मा भी चमके; लगाई जीत की हैट्रिक

टीम इंडिया ने एक दिन में जीते 3 मैच, गिल-किशन का शतक; तिलक वर्मा भी चमके; लगाई जीत की हैट्रिक

Team India Winning Hat Trick: भारतीय टीम ने एक दिन में तीन-तीन मुकाबले जीते. भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों से हराने के अलावा भी दो मैचों में परचम लहराया.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया ने एक दिन में तीन-तीन मुकाबले जीते हैं. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना. बुधवार के दिन भारत की तीन टीम एक्शन में दिखीं और तीनों ने मैदान पर परचम लहराया. दरअसल यहां भारतीय मेंस टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंडिया ए की बात हो रही है. तीनों ने बुधवार को अपने-अपने मैच जीते.

दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई. दूसरी ओर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. वहीं करो या मरो के मैच में इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों के अंतर से हरा दिया.

वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हरा दिया. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों के अंतर से हराया था. इस बड़ी जीत के दम पर भारत ने ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया है. पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों के चार-चार अंक हैं, लेकिन नेटरन रेट के आधार पर भारत आगे है. 

फाइनल के करीब इंडिया ए

इंडिया ए तीन में से 2 मैच हार चुकी थी. ट्राई सीरीज के फाइनल में जाने के लिए तिलक वर्मा और उनकी सेना को अफगानिस्तान ए पर बड़ी जीत की जरूरत थी. भारतीय टीम ने 101 रनों की जीत दर्ज कर फिलहाल टेबल के टॉप पर कब्जा जमा लिया है. कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र ने भारत के लिए अर्धशतक लगाया. मगर टीम इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका ए को बहुत बड़े अंतर से ना हरा पाए.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, सचिन-विराट संग इस खास लिस्ट में हुए शामिल; वनडे का ये रिकॉर्ड किया अपने नाम

भारत ने बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए थे. कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रनों की तूफानी पारी खेली. 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई अफगानिस्तान की पूरी टीम 232 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त कायम कर ली है.

यह भी पढ़ें:

SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
India National Cricket Team India A Women T20 World Cup TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया ने एक दिन में जीते 3 मैच, गिल-किशन का शतक; तिलक वर्मा भी चमके; लगाई जीत की हैट्रिक
टीम इंडिया ने एक दिन में जीते 3 मैच, गिल-किशन का शतक; तिलक वर्मा भी चमके; लगाई जीत की हैट्रिक
क्रिकेट
IND W Vs NED W 2026: स्मृति-शेफाली की साझेदारी पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'दोनों ऐसी खिलाड़ी हैं जो...'
स्मृति-शेफाली की साझेदारी पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'दोनों ऐसी खिलाड़ी हैं जो...'
क्रिकेट
शुभमन गिल और ईशान किशन का धमाका, 52 साल के भारतीय वनडे इतिहास में पहली बार बना यह महारिकॉर्ड
शुभमन गिल और ईशान किशन का धमाका, 52 साल के भारतीय वनडे इतिहास में पहली बार बना यह महारिकॉर्ड
क्रिकेट
SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ समंदर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
भारत के खिलाफ समंदर में PAK की बड़ी साजिश, 1971 की जंग के बाद पहली बार तैनात करेगा खतरनाक सबमरीन?
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
G-7 में ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, बोले- 'वो 5 साल में...'
ट्रंप ने US के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, कहा- 'वो 5 साल में...'
स्पोर्ट्स
SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह
बॉलीवुड
Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ट्रेंडिंग
कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो
कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो
ऑटो
Tata Punch को टक्कर देने वाली SUV पर बड़ा ऑफर, 43,000 रुपये तक की बचत का मौका
Tata Punch को टक्कर देने वाली SUV पर बड़ा ऑफर, 43,000 रुपये तक की बचत का मौका
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget