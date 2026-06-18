टीम इंडिया ने एक दिन में जीते 3 मैच, गिल-किशन का शतक; तिलक वर्मा भी चमके; लगाई जीत की हैट्रिक

टीम इंडिया ने एक दिन में तीन-तीन मुकाबले जीते हैं. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना. बुधवार के दिन भारत की तीन टीम एक्शन में दिखीं और तीनों ने मैदान पर परचम लहराया. दरअसल यहां भारतीय मेंस टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंडिया ए की बात हो रही है. तीनों ने बुधवार को अपने-अपने मैच जीते.

दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई. दूसरी ओर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. वहीं करो या मरो के मैच में इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों के अंतर से हरा दिया.

वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हरा दिया. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों के अंतर से हराया था. इस बड़ी जीत के दम पर भारत ने ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया है. पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों के चार-चार अंक हैं, लेकिन नेटरन रेट के आधार पर भारत आगे है.

फाइनल के करीब इंडिया ए

इंडिया ए तीन में से 2 मैच हार चुकी थी. ट्राई सीरीज के फाइनल में जाने के लिए तिलक वर्मा और उनकी सेना को अफगानिस्तान ए पर बड़ी जीत की जरूरत थी. भारतीय टीम ने 101 रनों की जीत दर्ज कर फिलहाल टेबल के टॉप पर कब्जा जमा लिया है. कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र ने भारत के लिए अर्धशतक लगाया. मगर टीम इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका ए को बहुत बड़े अंतर से ना हरा पाए.

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भारत ने बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए थे. कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रनों की तूफानी पारी खेली. 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई अफगानिस्तान की पूरी टीम 232 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त कायम कर ली है.

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