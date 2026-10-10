IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में बदल जाएगी टीम इंडिया, प्लेइंग इलेवन में होंगे 3 बदलाव!

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में बदल जाएगी टीम इंडिया, प्लेइंग इलेवन में होंगे 3 बदलाव!

India Playing 11, IND vs WI 3rd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच रविवार, 11 अक्तूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Oct 2026 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. रांची में खेले गए दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने 250 रनों का लक्ष्य हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल की. सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है. दूसरे टी20 में हार के बाद अब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं. यहां जानें इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है. 

वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
कैसा है इंदौर में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कैसा है इंदौर में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
क्रिकेट
कोहली या डिविलियर्स नहीं, राशिद खान ने इसे चुना ग्रेटेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम
कोहली या डिविलियर्स नहीं, राशिद खान ने इसे चुना ग्रेटेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम
क्रिकेट
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स

तीसरे टी20 में भी ओपनिंग पेयर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार ही करना होगा. वैसे भी बल्लेबाजी भारत के लिए समस्या नहीं है. गेंदबाजों की वजह से ही टीम इंडिया को दूसरे टी20 में हार का सामना करना पड़ा. 

अक्षर पटेल की जगह रवि बिश्नोई 

अक्षर पटेल गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हो रहे हैं. दूसरे टी20 में अक्षर पटेल ने 3.3 ओवर में 63 रन लुटा दिए. उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला था. ऐसे में अब उनकी प्लेइंग इलेवन से छुट्टी हो सकती है. तीसरे टी20 में अक्षर पटेल की जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. 

मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव 

तेज गेंदबाज मयंक यादव ने भले ही दूसरे टी20 में तीन विकेट लिए, लेकिन वह काफी महंगे साबित रहे थे. उन्होंने तीन ओवर में 36 रन दिए. अब तीसरे टी20 में उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिलने की उम्मीद है.

शिवम दुबे की जगह नितीश कुमार रेड्डी 

शिवम दुबे का बल्ला लंबे वक्त से खामोश है. वहीं गेंदबाजी में भी वह ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में उनकी जगह नितीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जा सकता है. रेड्डी गेंदबाजी में टीम के लिए अच्छा योदगान दे सकते हैं. 

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल/रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मयंक यादव/प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह 

यह भी पढ़ें- 

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 3rd T20 AXAR PATEL SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कैसा है इंदौर में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कैसा है इंदौर में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
क्रिकेट
कोहली या डिविलियर्स नहीं, राशिद खान ने इसे चुना ग्रेटेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम
कोहली या डिविलियर्स नहीं, राशिद खान ने इसे चुना ग्रेटेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम
क्रिकेट
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
प्रदर्शन के बीच पुलिस एक्शन! दिल्ली में अब तक क्या हुआ?
प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल
वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तमिल संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे', परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी
'तमिल संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे', परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप
उत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप
क्रिकेट
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
सनराइजर्स ने किया रिप्लेसमेंट का एलान, इंग्लैंड के खिलाड़ी की हुई एंट्री
इंडिया
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
इंडिया
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर विजेता दहिया बोले, 'मैं फ्री हूं और...'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
ऑटो
BMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर
BMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget