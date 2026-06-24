जुलाई में कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? कब, कहां और किसके साथ होगी भिड़ंत, देखें शेड्यूल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटTeam India Upcoming Schedule: जुलाई में कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? कब, कहां और किसके साथ होगी भिड़ंत, नोट कर लें पूरा शेड्यूल

Team India Upcoming Schedule: जुलाई में कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? कब, कहां और किसके साथ होगी भिड़ंत, नोट कर लें पूरा शेड्यूल

Team India Upcoming Schedule: आयरलैंड दौरे के बाद जुलाई में भारतीय क्रिकेट टीम 2 देशों का दौरा करेगी. यहां देखें टीम इंडिया के जुलाई महीने में होने वाले सभी मैचों का पूरा शेड्यूल.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी. कोहली चोट के कारण पिछली वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे, जबकि बुमराह को आराम दिया गया था. इंग्लैंड के बाद जुलाई में भारत का एक और विदेशी दौरा है. चलिए आपको बताते हैं कि जुलाई के महीने में टीम इंडिया के कितने मैच हैं? वो कब-कहां और किसके खिलाफ हैं? वो मैच भारतीय समयनुसार कितने बजे से शुरू होंगे.

जुलाई से पहले भारतीय क्रिकेट टीम जून में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 26 तारीख को है. बतौर टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की ये पहली सीरीज होगी, जिसमें उनके सामने चुनौती होगी कि प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को कैसे फिट किया जाए. अय्यर के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है.

जुलाई में कितने मैच खेलेंगे भारतीय क्रिकेट टीम?

जुलाई के महीने में भारतीय क्रिकेट टीम टी20 और वनडे फॉर्मेट में कुल 11 मैच खेलेगी, इस महीने टीम इंडिया का कोई टेस्ट मैच नहीं है. ये 11 मैच 2 दौरों पर खेले जाएंगे. शुरुआत इंग्लैंड दौरे से होगी, जहां कुल 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. पहले इनका पूरा शेड्यूल देखें.

यह भी पढ़ें- IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू

इंग्लैंड दौरे पर भारत के मैचों का शेड्यूल

  • पहला टी20: 1 जुलाई- रात 10 बजे से (डरहम)
  • दूसरा टी20: 4 जुलाई- शाम 7 बजे से (स्ट्रेटफोर्ड )
  • तीसरा टी20: 7 जुलाई- रात 10 बजे से (वेस्ट ब्रिजफोर्ड)
  • चौथा टी20: 9 जुलाई- रात 10 बजे से (ब्रिस्टल)
  • पांचवां टी20: 11 जुलाई- शाम 7 बजे से (वेस्ट एंड )
  • पहला वनडे: 14 जुलाई- दोपहर 3:30 बजे से (बर्मिंघम
  • दूसरा वनडे: 16 जुलाई- शाम 5:30 बजे से (कार्डिफ)
  • तीसरा वनडे: 19 जुलाई, दोपहर 3:30 बजे से (लंदन)

जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैच खेलेगी भारतीय टीम

इंग्लैंड के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां 3 तीन टी20 मैचों की सीरीज होगी. सीरीज 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होगी. सीरीज के तीनों मैच हरारे में शाम 4:30 बजे से शुरू होंगे.

  • पहला टी20: 23 जुलाई
  • दूसरा टी20: 25 जुलाई
  • तीसरा टी20: 26 जुलाई

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
India Tour Of Ireland Indian Cricket Team Schedule India Tour Of Zimbabwe INDIAN CRICKET TEAM India Tour Of England 2026
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