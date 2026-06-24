जुलाई में कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? कब, कहां और किसके साथ होगी भिड़ंत, देखें शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी. कोहली चोट के कारण पिछली वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे, जबकि बुमराह को आराम दिया गया था. इंग्लैंड के बाद जुलाई में भारत का एक और विदेशी दौरा है. चलिए आपको बताते हैं कि जुलाई के महीने में टीम इंडिया के कितने मैच हैं? वो कब-कहां और किसके खिलाफ हैं? वो मैच भारतीय समयनुसार कितने बजे से शुरू होंगे.

जुलाई से पहले भारतीय क्रिकेट टीम जून में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 26 तारीख को है. बतौर टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की ये पहली सीरीज होगी, जिसमें उनके सामने चुनौती होगी कि प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को कैसे फिट किया जाए. अय्यर के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है.

जुलाई में कितने मैच खेलेंगे भारतीय क्रिकेट टीम?

जुलाई के महीने में भारतीय क्रिकेट टीम टी20 और वनडे फॉर्मेट में कुल 11 मैच खेलेगी, इस महीने टीम इंडिया का कोई टेस्ट मैच नहीं है. ये 11 मैच 2 दौरों पर खेले जाएंगे. शुरुआत इंग्लैंड दौरे से होगी, जहां कुल 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. पहले इनका पूरा शेड्यूल देखें.

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इंग्लैंड दौरे पर भारत के मैचों का शेड्यूल

पहला टी20: 1 जुलाई- रात 10 बजे से (डरहम)

1 जुलाई- रात 10 बजे से (डरहम) दूसरा टी20: 4 जुलाई- शाम 7 बजे से (स्ट्रेटफोर्ड )

4 जुलाई- शाम 7 बजे से (स्ट्रेटफोर्ड ) तीसरा टी20: 7 जुलाई- रात 10 बजे से (वेस्ट ब्रिजफोर्ड)

7 जुलाई- रात 10 बजे से (वेस्ट ब्रिजफोर्ड) चौथा टी20: 9 जुलाई- रात 10 बजे से (ब्रिस्टल)

9 जुलाई- रात 10 बजे से (ब्रिस्टल) पांचवां टी20: 11 जुलाई- शाम 7 बजे से (वेस्ट एंड )

11 जुलाई- शाम 7 बजे से (वेस्ट एंड ) पहला वनडे: 14 जुलाई- दोपहर 3:30 बजे से (बर्मिंघम

14 जुलाई- दोपहर 3:30 बजे से (बर्मिंघम दूसरा वनडे: 16 जुलाई- शाम 5:30 बजे से (कार्डिफ)

16 जुलाई- शाम 5:30 बजे से (कार्डिफ) तीसरा वनडे: 19 जुलाई, दोपहर 3:30 बजे से (लंदन)

जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैच खेलेगी भारतीय टीम

इंग्लैंड के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां 3 तीन टी20 मैचों की सीरीज होगी. सीरीज 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होगी. सीरीज के तीनों मैच हरारे में शाम 4:30 बजे से शुरू होंगे.

पहला टी20: 23 जुलाई

23 जुलाई दूसरा टी20: 25 जुलाई

25 जुलाई तीसरा टी20: 26 जुलाई

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