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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, सामने आई मैचों की तारीख; जानें पूरा शेड्यूल

9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, सामने आई मैचों की तारीख; जानें पूरा शेड्यूल

India's Sri Lanka Test tour begin in Galle on August 15: श्रीलंका में टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यह सीरीज WTC का हिस्सा होगी. दोनों मैचों की तारीख सामने आ गई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा करेगी. 9 साल बाद टीम इंडिया श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 15 अगस्त को पहले टेस्ट के साथ होगी. 2017 में भारत ने श्रीलंका में आखिरी टेस्ट खेला था, तब विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ किया था. 

अब टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में 9 साल बाद श्रीलंका की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल में 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच खेला जा सकता है. इसके बाद 23 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच खेला जा सकता है. हालांकि, दूसरे टेस्ट का वेन्यू सामने नहीं आया है, लेकिन मध्य कोलंबो में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जा सकता है. 

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी भारत-श्रीलंका की टेस्ट सीरीज

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा होगी. हालांकि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दोनों ने ही आधिकारिक तौर पर मैचों के शेड्यूल का एलान नहीं किया है. क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में इन मैचों की तारीख और वेन्यू बताए हैं. इससे पहले क्रिकबज ने 18 मई को एक रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त के बीच होने की संभावना है. 

दो टेस्ट के अलावा तीन टी20 भी खेलेगी टीम इंडिया?

क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम इंडिया श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के अलावा तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेल सकती है. तीन टी20 मैचों की सीरीज का संकेत बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी दिया था. सैकिया ने मीडिया से कहा, "तीन मैचों के लिए अनुरोध आया है और हम जल्द ही कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे."

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Published at : 10 Jun 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka India Tour Of Sri Lanka TEAM INDIA IND VS SL SHUBMAN GILL
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