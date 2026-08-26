टेस्ट क्रिकेट में भारत की 6 सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को भी चटाई धूल

टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम के लिए बड़ी जीत दर्ज करना आसान नहीं होता. पांच दिन तक चलने वाले इस फॉर्मेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और रणनीति तीनों का बेहतरीन तालमेल चाहिए. भारतीय टीम ने पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा मजबूत किया है. इसका अंदाजा उसकी बड़ी जीतों से लगाया जा सकता है. 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत ने इस रिकॉर्ड बुक में एक नया अध्याय जोड़ दिया. भारत ने न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की.

1. अफगानिस्तान के खिलाफ पारी और 300 रन

भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ आई. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 564/8 पर पारी घोषित की. इसके बाद अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन और दूसरी पारी में सिर्फ 112 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने मुकाबला तीसरे दिन ही अपने नाम कर लिया.

2. वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी और 272 रन

इस लिस्ट में दूसरा नंबर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत का है. राजकोट टेस्ट में भारत ने मेहमान टीम को पारी और 272 रन से शिकस्त दी थी. इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 649/9 का विशाल स्कोर बनाया था. वेस्टइंडीज की टीम दोनों पारियों में भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी.

3. अफगानिस्तान के खिलाफ पारी और 262 रन

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का दबदबा इस लिस्ट में दूसरी बार नजर आता है. 2018 में बेंगलुरु में खेले गए अफगानिस्तान के पहले टेस्ट में भारत ने उसे पारी और 262 रन से हराया था. यह मुकाबला भी तीन दिन के अंदर खत्म हो गया था.

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4. बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 239 रन

2007 में भारत ने बांग्लादेश को मीरपुर टेस्ट में पारी और 239 रन से करारी शिकस्त दी थी. यह भारतीय टीम की उस दौर की सबसे बड़ी जीतों में शामिल रही.

5. श्रीलंका के खिलाफ पारी और 239 रन

2017 में नागपुर में भारत ने श्रीलंका को पारी और 239 रन से हराया. भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर पूरी तरह कब्जा रखा.

6. श्रीलंका के खिलाफ पारी और 222 रन

श्रीलंका के खिलाफ भारत की एक और बड़ी जीत 2022 में मोहाली टेस्ट में आई. टीम इंडिया ने मेहमान टीम को पारी और 222 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने इस लिस्ट में छठा स्थान हासिल किया.

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