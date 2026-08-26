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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में भारत की 6 सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को भी चटाई धूल

टेस्ट क्रिकेट में भारत की 6 सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को भी चटाई धूल

टेस्ट क्रिकेट में भारत ने कई बार विरोधियों को बुरी तरह पस्त किया है. अफगानिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका तक, जानिए टीम इंडिया की 6 सबसे बड़ी जीतें.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 26 Aug 2026 02:28 PM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम के लिए बड़ी जीत दर्ज करना आसान नहीं होता. पांच दिन तक चलने वाले इस फॉर्मेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और रणनीति तीनों का बेहतरीन तालमेल चाहिए. भारतीय टीम ने पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा मजबूत किया है. इसका अंदाजा उसकी बड़ी जीतों से लगाया जा सकता है. 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत ने इस रिकॉर्ड बुक में एक नया अध्याय जोड़ दिया. भारत ने न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की. 

1. अफगानिस्तान के खिलाफ पारी और 300 रन

भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ आई. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 564/8 पर पारी घोषित की. इसके बाद अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन और दूसरी पारी में सिर्फ 112 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने मुकाबला तीसरे दिन ही अपने नाम कर लिया. 

2. वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी और 272 रन

इस लिस्ट में दूसरा नंबर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत का है. राजकोट टेस्ट में भारत ने मेहमान टीम को पारी और 272 रन से शिकस्त दी थी. इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 649/9 का विशाल स्कोर बनाया था. वेस्टइंडीज की टीम दोनों पारियों में भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी. 

3. अफगानिस्तान के खिलाफ पारी और 262 रन

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का दबदबा इस लिस्ट में दूसरी बार नजर आता है. 2018 में बेंगलुरु में खेले गए अफगानिस्तान के पहले टेस्ट में भारत ने उसे पारी और 262 रन से हराया था. यह मुकाबला भी तीन दिन के अंदर खत्म हो गया था.

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4. बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 239 रन

2007 में भारत ने बांग्लादेश को मीरपुर टेस्ट में पारी और 239 रन से करारी शिकस्त दी थी. यह भारतीय टीम की उस दौर की सबसे बड़ी जीतों में शामिल रही.

5. श्रीलंका के खिलाफ पारी और 239 रन

2017 में नागपुर में भारत ने श्रीलंका को पारी और 239 रन से हराया. भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर पूरी तरह कब्जा रखा. 

6. श्रीलंका के खिलाफ पारी और 222 रन

श्रीलंका के खिलाफ भारत की एक और बड़ी जीत 2022 में मोहाली टेस्ट में आई. टीम इंडिया ने मेहमान टीम को पारी और 222 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने इस लिस्ट में छठा स्थान हासिल किया. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 26 Aug 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka TEST SERIES
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