भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. उसके बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलियाई टूर (India Tour of Australia 2025) पर जाना है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई टूर 19 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगा. खबर है कि भारतीय खिलाड़ी 2 अलग-अलग जत्थों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. यहां जान लीजिए कि भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए कब रवाना होंगे?

ऑस्ट्रेलिया कब रवाना होगी टीम इंडिया?

पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकि शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी. BCCI के सूत्रों अनुसार भारतीय वनडे टीम 15 अक्टूबर को 2 अलग-अलग जत्थों में ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट में सवार होगी. पहला जत्था सुबह और दूसरा जत्था शाम को रवाना होगा. खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने का समय फ्लाइट टिकटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

रोहित शर्मा और विराट कोहली फ्लाइट पकड़ने से पहले नई दिल्ली में बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़ेंगे. यानी विराट कोहली पहले इंग्लैंड (लंदन) से भारत आएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ेंगे. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच तय शेड्यूल से पहले समाप्त हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले खिलाड़ियों को छोटा ब्रेक दिया जा सकता है.

शुभमन गिल होंगे कप्तान

ये पहला मौका होगा जब शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. स्क्वाड की घोषणा के समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया था. वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली बतौर बल्लेबाज टीम में खेल रहे होंगे. बताया जा रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं. इस बीच यह सवाल भी सामने आया है कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बहुत कम वनडे मैच खेलने हैं. इसलिए ऐसी अटकलें भी हैं कि रोहित और विराट वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं.

