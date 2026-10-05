IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6 अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया, वनडे और टी20 का जबरदस्त एक्शन

6 अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया, वनडे और टी20 का जबरदस्त एक्शन

मंगलवार, 6 अक्टूबर को भारत की दो अलग-अलग क्रिकेट टीम एक्शन में दिखेंगी. एक तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम. दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली वनडे टीम खेलेगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Oct 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम को दिसंबर महीने तक खूब सारा क्रिकेट खेलना है. टीम इंडिया के सामने अगली चुनौती वेस्टइंडीज की है. भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. मगर इसी दिन भारत की एक और क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही होगी. मजे की बात यह है कि दोनों टीम इंडिया एक ही समय पर एक्शन में दिखेंगी.

दरअसल मंगलवार, 6 अक्टूबर को भारत की सीनियर टी20 टीम को वेस्टइंडीज से पहला टी20 मैच खेलना है. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ए टीम भी भारत दौरे पर आई हुई है. कल से इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की तीन मैचों की ODI सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज में हार्दिक पांड्या वापसी करने वाले थे, लेकिन एक नई चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा. उनकी जगह सूर्यांश शेडगे ने ले ली है.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
क्रिकेट
युवराज सिंह के बिना टीम इंडिया ढेर, इंग्लैंड से बुरी तरह हारी
युवराज सिंह के बिना टीम इंडिया ढेर, इंग्लैंड से बुरी तरह हारी
क्रिकेट
एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीतने वालीं क्रिकेटर ने लिया संन्यास
एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीतने वालीं क्रिकेटर ने लिया संन्यास
क्रिकेट
Watch: ग्राउंड्समैन से लिया आशीर्वाद, टीम संग काटा केक... ऋषभ पंत ने यूं मनाया अपना जन्मदिन
Watch: ग्राउंड्समैन से लिया आशीर्वाद, टीम संग काटा केक... ऋषभ पंत ने यूं मनाया अपना जन्मदिन

एकसाथ दो मैच

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला ODI मैच पुडुचेरी में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. यह मुकाबला समाप्त नहीं हुआ होगा, इसी बीच शाम 7 बजे से भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच शुरू हो जाएगा. इसलिए एक तरफ लखनऊ, तो दूसरी ओर पुडुचेरी में भारत की दूसरी टीम एक्शन में होगी.

भारत की सीनियर टीम वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर आ रही है. अब टी20 सीरीज में उनके बीच कुल पांच मैच खेले जाएंगे. वहीं इंडिया ए ने दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए को 1-0 से चित्त कर दिया था. अब उनकी तीन वनडे मैचों की सीरीज 6-11 अक्टूबर तक चलेगी.

कितने बजे शुरू होंगे दोनों मैच?

भारत-वेस्टइंडीज पहला टी20: भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. यह मुकबल लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला ODI: इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला पुडुढेरी में खेला जाएगा.

भारत का टी20 स्क्वाड: श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, नमन धीर, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, ईशान किशन, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव

इंडिया ए का ODI स्क्वाड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, नमन धीर, निशांत सिंधू, अर्शिन कुलकर्णी, विप्रज निगम, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह

यह भी पढ़ें:

500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team West Indies Cricket Team India A Australia A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
क्रिकेट
युवराज सिंह के बिना टीम इंडिया ढेर, इंग्लैंड से बुरी तरह हारी
युवराज सिंह के बिना टीम इंडिया ढेर, इंग्लैंड से बुरी तरह हारी
क्रिकेट
एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीतने वालीं क्रिकेटर ने लिया संन्यास
एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीतने वालीं क्रिकेटर ने लिया संन्यास
क्रिकेट
Watch: ग्राउंड्समैन से लिया आशीर्वाद, टीम संग काटा केक... ऋषभ पंत ने यूं मनाया अपना जन्मदिन
Watch: ग्राउंड्समैन से लिया आशीर्वाद, टीम संग काटा केक... ऋषभ पंत ने यूं मनाया अपना जन्मदिन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़े लूला, भारी पड़े फ्लावियो बोल्सोनारो, पढ़ें रिजल्ट
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़े लूला, भारी पड़े फ्लावियो बोल्सोनारो, पढ़ें रिजल्ट
पंजाब
पंजाब चुनाव: AAP-SAD और BJP प्रचार में जुटीं, कांग्रेस ने उठाया यह कदम
पंजाब चुनाव: AAP-SAD और BJP प्रचार में जुटीं, कांग्रेस ने उठाया यह कदम
इंडिया
CJP के आशुतोष रांका ने किसे दिया चैलेंज? बोले- 'खून का एक-एक कतरा...'
CJP के आशुतोष रांका ने किसे दिया चैलेंज? बोले- 'खून का एक-एक कतरा...'
टेलीविजन
KKK15 Winner: 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
क्रिकेट
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट की वजह चौंकाने वाली
बिहार
बिहार: राहत बांटने के दौरान लोगों पर तानी पिस्टल, थानाध्यक्ष सस्पेंड
बिहार: राहत बांटने के दौरान लोगों पर तानी पिस्टल, थानाध्यक्ष सस्पेंड
इंडिया
PM मोदी-अमित शाह को खरगे ने बताया अवैध तो भड़की BJP, रिजिजू बोले- 'क्या आप और राहुल...'
PM मोदी-अमित शाह को खरगे ने बताया अवैध तो भड़की BJP, रिजिजू बोले- 'क्या आप और राहुल...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
रामपुर में आजम खान परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासी हलचल तेज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget