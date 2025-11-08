हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया को हराया, अब सामने WTC चैंपियन की चुनौती, देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब सामने WTC चैंपियन की चुनौती, देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल

Team India Cricket Schedule: भारत ने टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया है. इसके बाद भारत, दक्षिण अफ्रीकी टीम की मेजबानी करेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई टूर खत्म हो गया है. 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से विजयी रहा था. मगर टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने बदला लेते हुए कंगारू टीम को 2-1 से हराया है. अब भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी. दक्षिण अफ्रीकी टीम का भारत दौरा 14 नवंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा. इस बीच दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 3 ODI और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. यहां आइए जान लेते हैं, भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल.

14 नंबर से शुरू टेस्ट सीरीज

14 नवंबर से भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में 22 नवंबर से शुरू होगा.

  • पहला टेस्ट: 14-18 नवंबर - कोलकाता
  • दूसरा टेस्ट: 22-26 नवंबर - गुवाहाटी

खेली जाएगी 3 ODI मैचों की सीरीज

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर-6 दिसंबर तक चलेगी. पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. दूसरा ODI मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर और एकदिवसीय शृंखला का आखिरी मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा.

  • पहला वनडे: 30 नवंबर - रांची
  • दूसरा वनडे: 3 दिसंबर - रायपुर
  • तीसरा वनडे: 6 दिसंबर - विशाखापत्तनम

पांच टी20 मैचों की सीरीज

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांच टी20 मैचों की सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होगा और अंतिम टी20 मैच 19 दिसंबर को होगा. पहला मैच कटक, दूसरा चंडीगढ़ में खेला जाएगा. तीसरा मुकाबला धर्मशाला और चौथा मैच लखनऊ में होगा. टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

  • पहला टी20: 9 दिसंबर - कटक
  • दूसरा टी20: 11 दिसंबर - चंडीगढ़
  • तीसरा टी20: 14 दिसंबर - धर्मशाला
  • चौथा टी20: 17 दिसंबर - लखनऊ
  • पांचवां टी20: 19 दिसंबर - अहमदाबाद

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 बारिश की वजह से रद्द, लेकिन टीम इंडिया ने 2-1 से जीती सीरीज

स्मृति मंधाना, जेमिमा, श्री चरणी को राज्य सरकारों से मिली प्राइज मनी, जानें किस सरकार ने दिए कितने करोड़ रुपये?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
पंजाब
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
पंजाब
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
नौकरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget