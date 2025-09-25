Team Indian Player Injured ODI World Cup 2025: वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है. इस बार महिला विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है. इस टूर्नामेंट के आगाज से पहले टीम इंडिया का इंग्लैंड के साथ प्रैक्टिस मैच खेला गया. लेकिन इस मैच से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी (Arundhati Reddy) को चोट लगी और वे मैदान से चलकर भी बाहर नहीं जा पाई. भारत की इस खिलाड़ी को व्हीलचेयर पर मैदान के बाहर ले जाया गया.

भारत की स्टार प्लेयर चोटिल

वीमेंस वर्ल्ड कप से पहले वार्म-अप मैच चल रहे हैं. इस मुकाबले में अरुंधति रेड्डी ने ओपनिंग बल्लेबाज एमी जोक्स को आउट किया. लेकिन मैदान पर एक कैच लेने के दौरान भारत की ये खिलाड़ी चोटिल हो गई. मैच के दौरान मैदान पर डॉक्टर चेक करने आए, तब ये पता चला कि अरुंधति आगे के मैच में नहीं खेल पाएंगी. स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना और डॉक्टरों की टीम ने अरुंधति को मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर व्हीलचेयर पर ही इस खिलाड़ी को बाहर ले जाया गया.

A freak accident in the #INDvENG warm-up clash has forced Arundhati Reddy off the field just ahead of #CWC25.



Read more ➡️ https://t.co/lyVsKwHOca pic.twitter.com/OQ0ktOX40p — ICC (@ICC) September 25, 2025

भारत को मिला 340 का टारगेट

भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का वार्म-अप मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड के पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 339 रन लगा दिए हैं. भारतीय टीम ने 50 ओवर के इस खेल में इंग्लैंड के 9 विकेट चटकाए. भारत को ये मैच जीतने के लिए 340 रनों का लक्ष्य मिला है. इंग्लैंड की कप्तान नताली सिवर ने 105 गेंदों में 122 रनों की शानदार पारी खेली. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा क्रांति गौड़ ने 3 विकेट चटकाए.

