फाइनल से पहले टीम इंडिया की हुंकार, श्रीलंका को धोया, बना डाले 202 रन; अभिषेक-सैमसन तिलक चमके

India vs Sri Lanka Super Four, IND vs SL 1st Innings Highlights: 2025 एशिया कप में टीम इंडिया का धमाका शुक्रवार को भी जारी रहा. श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 202 रन बना डाले. श्रीलंका के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में खेले. उन्होंने सिर्फ 31 गेंद में 61 रनों की धुआंधार पारी खेली. संजू सैमसन ने 23 गेंद में 39 और तिलक वर्मा ने 34 गेंद में नाबाद 49 रन बनाए. 2025 एशिया कप में पहली बार किसी टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया. वहीं टी20 एशिया कप का यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ओपनर शुभमन गिल फ्लॉप रहे. वह तीन गेंद में सिर्फ चार रन ही बना सके. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी बल्ला नहीं चला. सूर्या 13 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन चमके

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में अपना चौथा अर्धशतक जड़ा. अभिषेक ने सिर्फ 31 गेंद में 61 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छ्क्के निकले. तिलक वर्मा 34 गेंद में 49 रनों पर नाबाद रहे. उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया. वहीं संजू सैमसन ने 23 गेंद में 39 रनों की पारी खेली. सैमसन ने एक चौका और 3 छक्के जड़े.

हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ फिर फ्लॉप

हार्दिक पांड्या सिर्फ दो रन बनाकर आउट हुए. श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में उनका बल्ला हमेशा खामोश रहा है. श्रीलंका के खिलाफ 13 टी20 पारियों में हार्दिक पांड्या 12.5 की औसत से सिर्फ 150 रन ही बना सके हैं. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 29 रन रहा है.

श्रीलंका के लिए कुल पांच गेंदबाजों ने विकेट निकाले. महीष थीक्ष्णा ने 4 ओवर में 36 रन देकर एक, दुष्मंथा चमीरा ने 4 ओवर में 40 रन देकर एक, वानिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 37 रन देकर एक, दासुन शनाका ने 2 ओवर में 23 रन देकर एक और चरिथ असालंका ने 2 ओवर में 18 रन देकर एक विकेट लिया.