हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Semi Final Qualification: सेमीफाइनल का नया समीकरण आया सामने, दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी टीम इंडिया होगी बाहर!

India Semi Final Qualification: सेमीफाइनल का नया समीकरण आया सामने, दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी टीम इंडिया होगी बाहर!

India Semi Final Qualification: आज सुपर-8 के मैच में दक्षिण अफ्रीका को वेस्टइंडीज पर जीत मिलती है, तो भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है. यहां जान लीजिए पूरा समीकरण.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

Team India Semi Final Equation if South Africa Wins: दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का सुपर-8 मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. वेस्टइंडीज की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पहले 10 ओवरों में ही 6 विकेट खो दिए. सेमीफाइनल का समीकरण कुछ ऐसा है कि आज वेस्टइंडीज के हारने पर भारत के क्वालीफाई करने की उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी भारत बाहर हो सकता है.

टीम इंडिया हो जाएगी बाहर?

अभी सुपर-8 की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम का कोई अंक नहीं है. वहीं दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के 2-2 अंक हैं. आज वेस्टइंडीज जीत जाता है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे जबकि अफ्रीका के 2 मैचों में दो अंक रह जाएंगे. वहीं आज भारत को जिम्बाब्वे पर जीत मिलती है, तो उसके भी दक्षिण अफ्रीका के बराबर यानी 2 पॉइंट हो जाएंगे.

उसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका अपना-अपना सुपर-8 का आखिरी मैच जीत लेते हैं तो, भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज, तीनों टीमों के चार-चार अंक हो जाएंगे. उस स्थिति में भारत के सेमीफाइनल में जाने का फैसला नेट रन-रेट के आधार पर होगा. भारत को नेट रन-रेट बेहतर करना है, तो अपने अगले दोनों मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़े अंतर से जीतने होंगे.

दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद समीकरण

  • भारत अगर अगले 2 में से एक मैच हार जाए तो बाहर
  • भारत दोनों मैच जीत जाए, लेकिन NRR कम रह जाए तो बाहर

आपको बता दें कि सुपर-8 में अभी भारत को 2 मैच और खेलने हैं. आज यानी 26 फरवरी को टीम इंडिया की भिड़ंत जिम्बाब्वे से होगी, वहीं 1 मार्च को उसे वेस्टइंडीज से भिड़ना है. सेमीफाइनल में जाना है तो उसे अगले दोनों मैच जीतने होंगे. मगर आज दक्षिण अफ्रीका जीता तो भारत का सेमीफाइनल में जाना नेट रन-रेट के हेर फेर में फंस सकता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team WI Vs SA West Indies Vs South Africa T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
WI vs SA Super 8 Live Score: होल्डर और शेफर्ड के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी, संभली वेस्टइंडीज की पारी
LIVE: होल्डर और शेफर्ड के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी, संभली वेस्टइंडीज की पारी
क्रिकेट
India Semi Final Qualification: सेमीफाइनल का नया समीकरण आया सामने, दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी टीम इंडिया होगी बाहर!
सेमीफाइनल का नया समीकरण आया सामने, दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी टीम इंडिया होगी बाहर!
क्रिकेट
जितेश शर्मा का बड़ा कबूलनामा, करते थे RCB की 'बर्बादी' की दुआ! खुद खोला राज
जितेश शर्मा का बड़ा कबूलनामा, करते थे RCB की 'बर्बादी' की दुआ! खुद खोला राज
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
Advertisement

वीडियोज

कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ की तस्वीर
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: PM मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू, भारत-इजरायल के बीच बड़ी डील मुमकिन
Live: PM मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू, भारत-इजरायल के बीच बड़ी डील मुमकिन
ट्रेंडिंग
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget