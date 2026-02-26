सेमीफाइनल का नया समीकरण आया सामने, दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी टीम इंडिया होगी बाहर!

Team India Semi Final Equation if South Africa Wins: दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का सुपर-8 मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. वेस्टइंडीज की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पहले 10 ओवरों में ही 6 विकेट खो दिए. सेमीफाइनल का समीकरण कुछ ऐसा है कि आज वेस्टइंडीज के हारने पर भारत के क्वालीफाई करने की उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जीतने पर भी भारत बाहर हो सकता है.

टीम इंडिया हो जाएगी बाहर?

अभी सुपर-8 की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम का कोई अंक नहीं है. वहीं दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के 2-2 अंक हैं. आज वेस्टइंडीज जीत जाता है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे जबकि अफ्रीका के 2 मैचों में दो अंक रह जाएंगे. वहीं आज भारत को जिम्बाब्वे पर जीत मिलती है, तो उसके भी दक्षिण अफ्रीका के बराबर यानी 2 पॉइंट हो जाएंगे.

उसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका अपना-अपना सुपर-8 का आखिरी मैच जीत लेते हैं तो, भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज, तीनों टीमों के चार-चार अंक हो जाएंगे. उस स्थिति में भारत के सेमीफाइनल में जाने का फैसला नेट रन-रेट के आधार पर होगा. भारत को नेट रन-रेट बेहतर करना है, तो अपने अगले दोनों मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़े अंतर से जीतने होंगे.

दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद समीकरण

भारत अगर अगले 2 में से एक मैच हार जाए तो बाहर

भारत दोनों मैच जीत जाए, लेकिन NRR कम रह जाए तो बाहर

आपको बता दें कि सुपर-8 में अभी भारत को 2 मैच और खेलने हैं. आज यानी 26 फरवरी को टीम इंडिया की भिड़ंत जिम्बाब्वे से होगी, वहीं 1 मार्च को उसे वेस्टइंडीज से भिड़ना है. सेमीफाइनल में जाना है तो उसे अगले दोनों मैच जीतने होंगे. मगर आज दक्षिण अफ्रीका जीता तो भारत का सेमीफाइनल में जाना नेट रन-रेट के हेर फेर में फंस सकता है.