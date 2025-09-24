अभिषेक शर्मा को मिलेगा प्रमोशन, एशिया कप के बाद इस नए फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू, हुआ बड़ा खुलासा

एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने तहलका मचाया हुआ है. अभी तक 4 मैचों में 173 रन बना चुके हैं, और पूरे टूर्नामेंट में उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 208 का है. खबर है कि अभिषेक शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिल सकता है. भारतीय टीम को अगले महीने 3 वनडे और 5 टी20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा करना है. इन दोनों सीरीज में अभिषेक शर्मा खेलते नजर आ सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं को अभिषेक शर्मा ने काफी प्रभावित किया है. इसी के तोहफे स्वरूप उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दिया जा सकता है. बताते चलें कि अभिषेक अभी एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं.

यह बात भी अभिषेक शर्मा के पक्ष में जाती दिख रही है कि, उन्हें नेट्स में घंटों गेंदबाजी का अभ्यास करते देखा गया है. उनका लिस्ट A रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, जहां उन्होंने 61 मैचों में 35.33 के बढ़िया औसत से 2014 रन बनाए हैं. एकदिवसीय क्रिकेट में आमतौर पर 90 से ज्यादा स्ट्राइक रेट को अच्छा माना जाता है, वहीं अभिषेक लिस्ट-ए करियर में 99 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलकर गेंदबाजों की धुनाई करते आए हैं.

अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में मौका मिलता है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि उन्हें किसकी जगह खिलाया जाएगा. 2027 ODI वर्ल्ड कप का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना है, विराट कोहली और रोहित शर्मा अब भी 50-ओवर फॉर्मेट में खेल जारी रख रहे हैं. अभिषेक शर्मा ओपनिंग में आते हैं, तो क्या यह रोहित शर्मा के वनडे करियर का डाउनफॉल होगा.

दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल की जगह भी खतरे में पड़ सकती है, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया था.

