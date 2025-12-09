भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज यानी मंगलवार से आगाज होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एडन मार्करम की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 आज (मंगलवार) कटक में खेला जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटक के बाराबती स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. यहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड सच में डराने वाला है.

2015 में इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से दी थी मात

कटक में अब तक टीम इंडिया ने 3 मुकाबले खेले हैं. इनमें से दो मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है. कटक के बाराबती स्टेडियम में पहला टी20 मैच 5 अक्टूबर 2015 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था. तब दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारतीय टीम को 17.2 ओवरों में महज 92 रनों पर समेट दिया था. इस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट शेष रहते जीता था.

2022 में भी यहां दक्षिण अफ्रीका से हार गया था भारत

12 जून, 2022 को कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका भिड़े थे. इस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीता था. इस बार भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के बाद 20 ओवरों में 6 विकेट पर सिर्फ 148 रन ही बना सकी थी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 10 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया था. हेनरिक क्लासेन ने 46 गेंदों में 81 रन की पारी खेली थी.

कटक के बाराबती स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Cuttack Barabati Stadium Pitch Report)

कटक में अब तक टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सर्वाधिक स्कोर 180 रन है, जो टीम इंडिया के नाम है. हालांकि, आज यहां यह रिकॉर्ड टूट सकता है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज यानी मंगलवार को लाल मिट्टी की पिच पर मुकाबला होगा. इस मैच के हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है. यहां रन बनाना आसान होगा. यहां ड्यू यानी ओस भी काफी होगी. ऐसे में दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाएगा. इसे देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम चेज करने का फैसला ले सकती है.