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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी, पाकिस्तान सरेआम हुआ बेइज्जत

टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी, पाकिस्तान सरेआम हुआ बेइज्जत

भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया. मगर उसके बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार करने से मना कर दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 06:59 AM (IST)
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भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया. फाइनल में टीम इंडिया ने 72 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी खड़े-खड़े देखते रहे, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली.

फाइनल मैच के बाद हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सिर्फ श्रीलंकाई खिलाड़ियों को मेडल और सम्मान दिया गया. दूसरी ओर टीम इंडिया मैच समाप्त होने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम चली गई थी और उन्हें कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं मिली. इस घटना ने 2025 मेंस एशिया कप फाइनल के बाद का दृश्य याद दिलाया, लेकिन फर्क यह था कि इस बार मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर नहीं गए.

फाइनल के बाद क्या हुआ?

भारत की जीत के बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन शुरू होने में देरी हुई. प्रेजेंटेशन सेरेमनी देरी से तब शुरू हुई, जब पूर्व क्रिकेटर फरवीज महारुफ ने श्रीलंकाई टीम को स्टेज पर बुलाया, उन्हें मेडल दिए गए और ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को रनर-अप का चेक भेंट किया. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के भी चेयरमैन हैं.

श्रीलंका के बाद सभी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया स्टेज पर आएगी, लेकिन प्रेजेंटर फरवीज महारुफ ने अचानक कहा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी यहीं समाप्त होती है. बता दें कि यह सब BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया की मौजूदगी में हुआ. सैकिया ने कुछ देर तक भारतीय खिलाड़ियों से बात भी की. यह रिपोर्ट्स पहले ही सामने आ चुकी थीं कि टीम इंडिया मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं स्वीकार करेगी. देवजीत सैकिया और राजीव शुक्ला से मिलने के बाद टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में लौट गई थी.

मोहसिन नकवी ने नहीं किया कोई एक्स्ट्रा ड्रामा

2025 मेंस एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी ही अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चले गए थे. इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को मेडल और रनर-अप का चेक देने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे. वो इस बार ट्रॉफी लिए बिना ही चले गए. बाद में टीम के कोच अमोल मजूमदार ने खुलासा किया कि नकवी के हाथों से ट्रॉफी ना लेना पूर्णतः BCCI का फैसला था.

आठवीं बार चैंपियन बना भारत

यह आठवीं बार है जब भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीता है. टीम इंडिया ने 72 रनों से एकतरफा जीत दर्ज करके श्रीलंका से 2024 के फाइनल की हार का बदला भी पूरा कर लिया. फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 111 रन ही बना सकी.

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भारत ने 8वीं बार जीता महिला एशिया कप का खिताब, फाइनल में श्रीलंका को रौंदा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
India Women Cricket Team Women Asia Cup Mohsin Naqvi
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