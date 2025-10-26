Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







वनडे सीरीज हारने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम कंगारुओं से बदला लेने के इरादे से टी20 सीरीज में मैदान पर उतरेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से यह मैच शुरू होगा. यहां जानें इस मैच में भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है.

अगर वनडे सीरीज से टीम इंडिया की तुलना करें तो कुल आठ खिलाड़ी बाहर होंगे. इसके अलावा स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 सीरीज में एक्शन में दिखेंगे. वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होना तय है. टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी एक्शन में नजर आएंगे. जो 8 खिलाड़ी पहले टी20 में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, उनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, नितीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज हैं. इनमें नितीश और कुलदीप टी20 टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इनका पहला टी20 खेलना मुश्किल है.

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल होंगे ओपनर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भारत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी पारी का आगाज करेगी. इसके बाद तीन नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का खेलना भी तय है. वहीं चार नंबर पर तिलक वर्मा नजर आएंगे. तिलक ने पिछले एक से डेढ़ साल में भारत के लिए इस फॉर्मेट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. वह 2025 एशिया कप के फाइनल में भी टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे थे.

पहले टी20 में पांच नंबर पर विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन का खेलना भी लगभग तय है. इसके बाद दो ऑलराउंडर खेलते नजर आएंगे. इसमें शिवम दुबे और अक्षर पटेल सबसे बड़े दावेदार हैं. आठ नंबर पर हर्षित राणा नजर आ सकते हैं. वह तेज गेंदबाजी के साथ-साथ बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी रन बना सकते हैं. इसके बाद वरुण चक्रवर्ती लीड स्पिनर होंगे. बाकी दो तेज गेंदबाज, जिसमें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह एक्शन में दिख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

भारत-ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

पांचवां टी20- 8 नवंबर- गाबा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से