भारतीय क्रिकेट टीम अंडर-19 एशिया कप में परचम लहराने को तैयार हैं. BCCI ने शनिवार को मेंस अंडर-19 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का एलान किया था. यह टूर्नामेंट 12 दिसंबर-21 दिसंबर तक दुबई में खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान सहित पांच टीम भाग ले रही हैं. IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलने वाले आयुष म्हात्रे को टीम का कप्तान बनाया गया है. इस टीम में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जो अभी एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में तूफानी शतक जड़ कर आ रहे हैं.

आयुष म्हात्रे एशिया कप के लिए भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान होंगे, दूसरी ओर विहान मल्होत्रा को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इस बीच सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी. उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ 32 गेंद में शतक लगाया था. हालांकि उस टूर्नामेंट में भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी.

अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप A में रखा गया है, लेकिन उसका पूरा शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप A में अभी 2 क्वालीफायर टीम जुड़ेंगी. वहीं ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ एक क्वालीफायर टीम भी जुड़ेगी.

अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज

स्टैंडबाय प्लेयर्स: राहुल कुमार, हेमचुदेशन जे, बी.के. किशोर,आदित्य रावत

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदान्त त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, ए पटेल, नमन पुष्पक, डी दीपेश, हेनिल पटेल

