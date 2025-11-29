हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले ODI के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन पक्की? कप्तान केएल राहुल ने बता दी अपनी बैटिंग पोजीशन

पहले ODI के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन पक्की? कप्तान केएल राहुल ने बता दी अपनी बैटिंग पोजीशन

India Playing 11 South Africa ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. केएल राहुल ने बता दिया है कि वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Nov 2025 03:19 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार राहुल ने पुष्टि कर दी है, कि वो आगामी एकदिवसीय शृंखला में नंबर-6 पर बैटिंग करेंगे. बताते चलें कि ODI टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में ओपनिंग का स्लॉट खाली हो गया था, लेकिन राहुल का कहना है कि वो वनडे टीम में पहले की तरह छठे क्रम पर बैटिंग करेंगे.

केएल राहुल इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी छठे क्रम पर बैटिंग करते दिखे थे. रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक केएल राहुल ने कहा, "मैं उसी क्रम पर बैटिंग करूंगा, नंबर-6 पर. हम स्पिन गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलने का प्रयास करेंगे."

केएल राहुल टेस्ट मैचों में ओपनिंग करते हैं, लेकिन वनडे मैचों में मिडिल ऑर्डर में उन्होंने खुद को बखूबी ढाला है. छठे नंबर पर राहुल का वनडे औसत 40 से अधिक है. हालांकि वो अभी तक इस क्रम पर एक भी फिफ्टी या सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं.

रोहित-जायसवाल करेंगे ओपनिंग

इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में यह लगभग तय है कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे. वहीं नंबर-3 पहले ही विराट कोहली के पास है. उपकप्तान श्रेयस अय्यर का ना होना भी नंबर-4 को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. संभव है कि ऋषभ पंत इस क्रम पर खेलें. चूंकि राहुल कह चुके हैं कि वो नंबर-6 पर बैटिंग करेंगे, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मिडिल ऑर्डर में जगह बन सकती है.

रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के रूप में 2 स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर खेल सकते हैं, वहीं तेज गेंदबाजी का भार अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा संभाल सकते हैं. मुख्य स्पिनर का रोल कुलदीप यादव निभा सकते हैं.

भारत का ODI स्क्वाड: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

Published at : 29 Nov 2025 03:06 PM (IST)
IND Vs SA ODI  India Vs South Africa KL RAHUL IND VS SA
