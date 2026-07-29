वनडे और टी20 में दुनिया का नंबर-1 बल्लेबाज भारतीय, देखें टेस्ट में बेस्ट कौन?

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज लगातार जलवा बिखेर रहे हैं. व्हाइट बॉल फॉर्मेट में फिलहाल टीम इंडिया नंबर-1 है. वनडे और टी20 यानी दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में दुनिया का नंबर-1 बल्लेबाज भी भारतीय ही है. हालांकि टेस्ट फॉर्मेट में भारत ना केवल टीम रैंकिंग बल्कि बल्लेबाजी रैंकिंग में भी संघर्ष करता दिखा है.

वनडे के टॉप-4 में तीन भारतीय

वनडे की बात करें तो टीम इंडिया रैंकिंग में टॉप पर है. वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. वनडे में भारतीय बल्लेबाज इस कदर डोमिनेट कर रहे हैं कि टॉप-5 बल्लेबाजों में तीन भारतीय हैं. विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा ODI में चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं.

नंबर-1: शुभमन गिल

नंबर-3: विराट कोहली

नंबर-4: रोहित शर्मा

टी20 में ईशान किशन टॉप पर

टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन पहले स्थान पर हैं. उनके रेटिंग पॉइंट्स 910 हैं और वे विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा के बाद ऐसे चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 900 या उससे अधिक रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं. अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-3 टी20 बल्लेबाज हैं और तिलक वर्मा छठे पायदान पर हैं.

नंबर-1: ईशान किशन

नंबर-3: अभिषेक शर्मा

नंबर-6: तिलक वर्मा

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टेस्ट में बेस्ट कौन?

भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में दो भारतीय क्रिकेटर हैं, लेकिन टॉप-5 में एक भी भारतीय मौजूद नहीं है. कप्तान शुभमन गिल सातवें और यशस्वी जायसवाल 9वें स्थान पर बने हुए हैं. उनके अलावा टॉप-20 टेस्ट बल्लेबाजों में ऋषभ पंत तीसरे भारतीय हैं. टेस्ट फॉर्मेट की टीम रैंकिंग में भारत अभी चौथे स्थान पर है.

नंबर-7: शुभमन गिल

नंबर-9: यशस्वी जायसवाल

नंबर-13: ऋषभ पंत

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