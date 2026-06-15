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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के खिलाफ वनडे में टीम इंडिया के काटे गए 10 रन, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप

श्रीलंका के खिलाफ वनडे में टीम इंडिया के काटे गए 10 रन, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप

Team India Penalty Against Sri lanka: ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में भारतीय टीम के 10 रन काटे गए. यह मामला ऑलराउंडर खिलाड़ी विप्रज निगम से जुड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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सोमवार को इंडिया ए का सामना श्रीलंका ए के साथ हुआ. इस मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर विप्रज निगम को दो बार मैच के दौरान सजा मिली. श्रीलंका ए के खिलाफफ विप्रज निगम ने 49 गेंद में 51 रन बनाए, लेकिन इस पारी के दौरान उन्हें दो बार पिच के बीच में दौड़ते पाया गया. इस वजह से भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड से 10 रन काटे गए.

दरअसल भारतीय टीम की मुश्किलें तब शुरू हुईं, जब अनुकूल रॉय को पिच के बीच में भागने के लिए वॉर्निंग मिली थी. अनुकूल 33वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन उन्हें मिली वॉर्निंग आने वाले अन्य भारतीय बल्लेबाजों पर भी लागू होती.

विप्रज निगम नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए. उन्हें 35वें ओवर में पिच के बीच में दौड़ते हुए पाया गया, जिसके कारण अंपायर ने टीम इंडिया पर 5 रनों की पेनल्टी लगा दी. उसके 2 ओवर बाद विप्रज निगम को दोबारा ऐसा करते पाया गया, जिसकी वजह से भारतीय टीम के स्कोर से एक बार फिर 5 रन काट लिए गए.

चूंकि भारतीय टीम 143 के स्कोर तक 7 विकेट खो चुकी थी, ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को लापरवाही के अंदाज में रनिंग करने का खामियाजा 10 रन की पेनल्टी के रूप में भुगतना पड़ा. दरअसल गेंदबाजी टीम की दृष्टि से पिच के बीच वाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गेंद के यहीं पर लैंड होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं. इसलिए जब बल्लेबाजी टीम पिच के बीच वाले क्षेत्र को क्षति पहुंचाने का प्रयास करे तो उसे नियमानुसार सजा भुगतनी पड़ती है.

टीम इंडिया ने बनाए 265 रन

वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा को भी शुरुआत मिली, लेकिन इनमें से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. 143 के स्कोर तक टीम इंडिया 7 विकेट खो चुकी थी. मगर विप्रज निगम और सूर्यांश शेडगे टीम इंडिया के लिए तारणहार बनकर उभरे, जिन्होंने 104 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप करके भारत को 265 के स्कोर तक पहुंचाया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Vipraj Nigam IND A Vs SL A India A Vs Sri Lanka A
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