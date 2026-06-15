श्रीलंका के खिलाफ वनडे में टीम इंडिया के काटे गए 10 रन, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप

सोमवार को इंडिया ए का सामना श्रीलंका ए के साथ हुआ. इस मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर विप्रज निगम को दो बार मैच के दौरान सजा मिली. श्रीलंका ए के खिलाफफ विप्रज निगम ने 49 गेंद में 51 रन बनाए, लेकिन इस पारी के दौरान उन्हें दो बार पिच के बीच में दौड़ते पाया गया. इस वजह से भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड से 10 रन काटे गए.

दरअसल भारतीय टीम की मुश्किलें तब शुरू हुईं, जब अनुकूल रॉय को पिच के बीच में भागने के लिए वॉर्निंग मिली थी. अनुकूल 33वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन उन्हें मिली वॉर्निंग आने वाले अन्य भारतीय बल्लेबाजों पर भी लागू होती.

विप्रज निगम नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए. उन्हें 35वें ओवर में पिच के बीच में दौड़ते हुए पाया गया, जिसके कारण अंपायर ने टीम इंडिया पर 5 रनों की पेनल्टी लगा दी. उसके 2 ओवर बाद विप्रज निगम को दोबारा ऐसा करते पाया गया, जिसकी वजह से भारतीय टीम के स्कोर से एक बार फिर 5 रन काट लिए गए.

चूंकि भारतीय टीम 143 के स्कोर तक 7 विकेट खो चुकी थी, ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को लापरवाही के अंदाज में रनिंग करने का खामियाजा 10 रन की पेनल्टी के रूप में भुगतना पड़ा. दरअसल गेंदबाजी टीम की दृष्टि से पिच के बीच वाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गेंद के यहीं पर लैंड होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं. इसलिए जब बल्लेबाजी टीम पिच के बीच वाले क्षेत्र को क्षति पहुंचाने का प्रयास करे तो उसे नियमानुसार सजा भुगतनी पड़ती है.

टीम इंडिया ने बनाए 265 रन

वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा को भी शुरुआत मिली, लेकिन इनमें से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. 143 के स्कोर तक टीम इंडिया 7 विकेट खो चुकी थी. मगर विप्रज निगम और सूर्यांश शेडगे टीम इंडिया के लिए तारणहार बनकर उभरे, जिन्होंने 104 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप करके भारत को 265 के स्कोर तक पहुंचाया.

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