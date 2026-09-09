अफगानिस्तान सीरीज से पहले टेंशन में गंभीर, वैभव सूर्यवंशी हैं वजह

India vs Afghanistan T20 Series: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के सामने एक ऐसी पहेली खड़ी हो गई है, जिसका जवाब तलाशना आसान नहीं है. सवाल है कि अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा? संजू सैमसन या युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी? तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं और ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग इलेवन चुनना बड़ी चुनौती बन गई है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. तीनों मुकाबले दिल्ली में 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे. इस सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान हैं. टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन तीनों मौजूद हैं.

आयरलैंड दौरे से शुरू हुई ओपनिंग की माथापच्ची

भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर यह माथापच्ची नई नहीं है. वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में जगह मिली थी. सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 776 रन बनाए थे. उनका औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा. उन्होंने इस दौरान 37 गेंदों पर 103 रन की तूफानी पारी भी खेली थी.

इसके बावजूद शुरुआत में टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पर भरोसा बनाए रखा. लेकिन इंग्लैंड दौरे पर परिस्थितियां बदलीं. संजू शुरुआती मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे तो टीम मैनेजमेंट पर सूर्यवंशी को मौका देने का दबाव बढ़ गया.

इसके बाद संजू को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की युवा और बेहद आक्रामक जोड़ी को आजमाया गया. हालांकि टीम मैनेजमेंट का प्रयोग यहीं नहीं रुका और आखिरी टी20 में फिर बदलाव देखने को मिला. यानी ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर तस्वीर लगातार बदलती रही.

जिम्बाब्वे में सूर्यवंशी ने मौके को दोनों हाथों से पकड़ा

जिम्बाब्वे दौरे पर स्थिति काफी हद तक साफ थी. संजू सैमसन उस टीम का हिस्सा नहीं थे और वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला. सूर्यवंशी ने इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा. तीन टी20 मैचों की सीरीज में सूर्यवंशी ने 151 रन बनाए. उनका औसत 50.33 और स्ट्राइक रेट 196.10 रहा. उन्होंने दो अर्धशतक लगाए. पहले मैच में महज 19 गेंदों पर 50 रन ठोके, जबकि तीसरे मुकाबले में 49 गेंदों पर 81 रन बनाए. शानदार प्रदर्शन के लिए सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. यानी जिम्बाब्वे दौरे के बाद सूर्यवंशी ने टीम मैनेजमेंट के सामने अपना दावा और मजबूत कर दिया.

अब संजू की वापसी ने बढ़ाई मुश्किल

अफगानिस्तान सीरीज के लिए संजू सैमसन की भारतीय टीम में वापसी हो गई है. यही वापसी अब टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल हैं और लगातार टीम की योजनाओं का हिस्सा रहे हैं. ऐसे में उन्हें बाहर करना बेहद मुश्किल नजर आता है.

दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। जिम्बाब्वे में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करना आसान फैसला नहीं होगा. सूर्यवंशी इस समय दलीप ट्रॉफी में भी ईस्ट जोन का हिस्सा हैं. उन्हें टूर्नामेंट के लिए ईशान किशन का डिप्टी यानी उपकप्तान बनाया गया था और सेमीफाइनल में किशन के चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने के बाद सूर्यवंशी ने टीम की कमान भी संभाली.

तो फिर संजू सैमसन कहां खेलेंगे?

यहीं से गौतम गंभीर और भारतीय टीम मैनेजमेंट की असली माथापच्ची शुरू होती है. अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी से ओपनिंग कराई जाती है तो संजू सैमसन को किस नंबर पर उतारा जाएगा?

सैमसन खुद एक अनुभवी और मैच विनर बल्लेबाज हैं. उन्हें टीम में वापस लाने के बाद लगातार बेंच पर बैठाना भी आसान फैसला नहीं होगा. दूसरी ओर अगर संजू को ओपनिंग में वापस लाया जाता है तो सूर्यवंशी को बाहर करना पड़ सकता है या फिर उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजने का विकल्प तलाशना होगा.

मुश्किल यह भी है कि भारत के मिडिल ऑर्डर में पहले से कई दावेदार मौजूद हैं. श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों के रहते बल्लेबाजी क्रम में किसी ओपनर को नीचे एडजस्ट करना आसान नहीं है. टीम में ईशान किशन भी विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर मौजूद हैं.

तीन दावेदार, जगह सिर्फ दो!

टीम इंडिया के सामने फिलहाल सीधा सा गणित है, ओपनिंग के तीन मजबूत दावेदार और जगह सिर्फ दो. अभिषेक शर्मा को बाहर करना उनके आक्रामक अंदाज और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए मुश्किल है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में 776 रन बनाने के बाद जिम्बाब्वे में भी 151 रन ठोककर प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं. वहीं संजू सैमसन अनुभव और मैच जिताने की क्षमता के कारण अपनी मजबूत दावेदारी रखते हैं.

ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय टीम किस ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरती है, इस पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है. गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को फैसला करना होगा, अभिषेक-सूर्यवंशी की विस्फोटक युवा जोड़ी को बरकरार रखा जाए या संजू सैमसन की वापसी के साथ एक बार फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदला जाए?

फिलहाल इतना तय है कि अफगानिस्तान सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए यह 'समस्या' खराब फॉर्म की नहीं, बल्कि एक ही जगह के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छे विकल्प होने की है.