IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ये सभी खिलाड़ी होंगे टीम इंडिया का हिस्सा, देखिए संभावित वनडे स्क्वाड

IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ये सभी खिलाड़ी होंगे टीम इंडिया का हिस्सा, देखिए संभावित वनडे स्क्वाड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया लगभग तैयार है. रोहित-कोहली की धमाकेदार वापसी के साथ हार्दिक, बुमराह और ऋतुराज भी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं.केएल राहुल की कप्तानी तय मानी जा रही है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Nov 2025 06:57 AM (IST)
IND vs SA ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. पहला टेस्ट 30 रनों से हारने के बाद टीम इंडिया अब 22 नवंबर से गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट खेलेगी. इसके बाद दोनों टीमें 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी. वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड सामने आ चुका है और इस बार कई बड़े नामों की वापसी ने चर्चा और बढ़ा दी है.

केएल राहुल संभालेंगे कमान

वनडे सीरीज के लिए कप्तानी केएल राहुल को मिलने की पूरी उम्मीद है. शुभमन गिल की गर्दन की चोट के कारण उनका खेलना संदिग्ध है. ऐसे में राहुल को कप्तान बनाना लगभग तय माना जा रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को खेले जाएंगे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी फिर एक्शन में

काफी समय बाद वनडे में भारत के दो दिग्गज, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ नजर आएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया था. शुरुआती मैच में कम रन के बाद उन्होंने दूसरे वनडे में अर्धशतक और तीसरे मैच में जबरदस्त शतक जमाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता.

विराट कोहली ने भी अपनी क्लास से सबको प्रभावित किया. पहले दो मैचों में फ्लॉप रहने के बाद उन्होंने तीसरे वनडे में नाबाद 74 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई और एक बार फिर साबित किया कि रन चेज में उनसे बड़ा कोई नहीं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब यही जोड़ी टीम की रन मशीन बनने की उम्मीद है.

इन 3 स्टार खिलाड़ियों की वापसी

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एशिया कप में चोटिल होने के बाद अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उनकी वापसी टीम इंडिया की बैलेंसिंग को और मजबूत करेगी. हार्दिक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं.

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में आराम दिया गया था, लेकिन अब वे भी वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं. उनकी मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी को धार देगी.

इसी तरह, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बरसाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में जगह मिलने की उम्मीद है. उनकी फॉर्म और स्थिरता टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है.

संभावित वनडे स्क्वाड

केएल राहुल (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़. 

Published at : 20 Nov 2025 06:56 AM (IST)
