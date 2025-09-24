हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में

IND vs BAN Score: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलते हुए 168 रन बनाए हैं. इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में जगह पक्की कर सकती है. अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 75 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 09:53 PM (IST)
भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलते हुए 168 रन बनाए हैं. इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में जगह पक्की कर सकती है. अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 75 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 38 रनों का योगदान दिया. टीम इंडिया के बहुत विशाल स्कोर ना बनाने से पाकिस्तान टीम की टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आज भारतीय टीम को बांग्लादेश पर जीत मिले.

टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले बैटिंग का न्योता मिला. पारी के पहले 3 ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाजों का बोलबाला रहा, क्योंकि 3 ओवरों में स्कोर सिर्फ 17 रन था. उसके बाद चौथे ओवर में 21 रन आए, यहीं से टीम इंडिया ने लय पकड़ी. 3 ओवर में स्कोर 17 रन था, लेकिन अगले 3 ओवरों में गिल और अभिषेक ने मिलकर 55 रन ठोक डाले. इससे पावरप्ले में भारत ने बिना विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे. गिल को शुरुआत तो मिली, लेकिन वो 29 रन बनाकर आउट हो गए.

फिर शतक से चूके अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की पारी खेली थी. वो अब लगातार दूसरे मैच में शतक से चूक गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ वो 75 रन की पारी खेल रन आउट हो गए. इस दौरान उन्होंने महज 25 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया था. अभिषेक के आउट होने के बाद रन रेट पर ब्रेक लग गई थी. वो 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए थे. इसके बाद अगले 5 ओवरों में सिर्फ 23 रन आए.

अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने कुछ ताबड़तोड़ बैटिंग शॉट लगाते हुए टीम इंडिया का स्कोर 160 पार ले जाने में अहम योगदान दिया. इसे गजब का संयोग ही कहा जा सकता है कि श्रीलंका ने भी पिछले मैच में बांग्लादेश के सामने 168 रन बनाए थे. बांग्लादेश उस मैच को 4 विकेट से जीती थी.

India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!

Published at : 24 Sep 2025 09:49 PM (IST)
Live Cricket Score India Vs Bangladesh Asia Cup IND Vs BAN Asia Cup 2025
