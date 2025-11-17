हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीम इंडिया हारी, उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा; दूसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका?

IND vs SA 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट बुरी तरह हार गई, टीम 124 का छोटा लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई. उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी की है.

By : शिवम | Updated at : 17 Nov 2025 06:55 PM (IST)
कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया, ये टीम इंडिया की सबसे बुरी हार में से एक साबित हुई. भारत को सिर्फ 124 रन बनाने थे, लेकिन साइमन हार्मर की शानदार गेंदबाजी से ये लक्ष्य पहाड़ जैसा साबित हुआ. बेशक हार्मर इस जीत के हीरो रहे, लेकिन इसमें टेम्बा बावुमा की अर्धशतकीय पारी का भी बड़ा महत्त्व रहा. बावुमा को भारतीय गेंदबाज दूसरी पारी में आउट नहीं कर पाए, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में गर्दा उड़ा रहे हैं.

कोलकाता टेस्ट मात्र 3 दिन में खत्म हो गया, जबकि तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ था तो टीम इंडिया का पलड़ा बहुत भारी था. साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिर चुके थे, जबकि बढ़त सिर्फ 63 रन की थी. तीसरे दिन टेम्बा बावुमा को कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाया, इस कारण बढ़त 100 पार पहुंच गई. बावुमा ने नाबाद 55 रन बनाए, वह एकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने इस टेस्ट में अर्धशतक लगाया.

रणजी ट्रॉफी में छाए हुए हैं मोहम्मद शमी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी को शामिल नहीं करने पर सिलेक्टर्स की सोशल मीडिया पर आलोचना भी हुई थी. क्योंकि शमी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार गेंदबजी की थी, 2 मैच में 15 विकेट लिए थे. अब भारत जब पहला टेस्ट हार गई, तब भी शमी की शानदार गेंदबाजी जारी है.

बंगाल टीम के लिए खेल रहे मोहम्मद शमी ने असम के खिलाफ 23.2 ओवरों के स्पेल में 64 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इतने ही विकेट सूरज सिंधु जायसवाल ने भी लिए. शमी और सूरज की गेंदबाजी से असम की पूरी टीम 200 पर सिमट गई.

क्या दूसरा टेस्ट खेल पाएंगे मोहम्मद शमी?

मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, ऐसे में उनका गुवाहाटी में खेलना बहुत मुश्किल है. हालांकि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि रिप्लेसमेंट के तौर पर शमी टीम में आ जाएं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 06:55 PM (IST)
 India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM IND VS SA MOHAMMED SHAMI IND Vs SA 2nd Test RANJI TROPHY
