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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 में टीम इंडिया ने छोड़े इतने कैच, आंकड़ा देख हो जाएंगे शर्मिंदा

2026 में टीम इंडिया ने छोड़े इतने कैच, आंकड़ा देख हो जाएंगे शर्मिंदा

2026 में टीम इंडिया की फील्डिंग परेशानी का विषय बनी हुई है. भारत ने 29 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 51 कैच छोड़े हैं और कैचिंग एफिशिएंसी 74.3 फीसदी रही है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 05 Oct 2026 08:39 PM (IST)
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क्रिकेट में एक कैच सिर्फ एक मौका नहीं होता, बल्कि कई बार वही पूरे मैच की कहानी बदल देता है. लेकिन 2026 में टीम इंडिया की फील्डिंग को लेकर जो आंकड़ा सामने आया है, वो भारतीय फैंस को थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है. भारतीय टीम ने इस साल टी20 इंटरनेशनल में कई कैच गंवाए हैं और अब इसकी संख्या सामने आने के बाद फील्डिंग पर सवाल उठना लाजिमी है.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने 2026 में अब तक 29 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 51 कैच छोड़े हैं. ये आंकड़ा बताता है कि टीम इंडिया के लिए कैचिंग इस साल एक बड़ा कमजोर पक्ष रही है. टी20 क्रिकेट में जहां हर रन और हर विकेट अहम होता है, वहां कैच का मौका गंवाना टीम को भारी पड़ सकता है.

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भारत की कैचिंग एफिशिएंसी 74.3 फीसदी

कैच छोड़ने के आंकड़े के साथ भारत की कैचिंग एफिशिएंसी भी परेशानी बढ़ाने वाली है. 2026 में टीम इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी 74.3 फीसदी रही है. यानी फील्डिंग के दौरान मिले मौकों को भारतीय टीम पूरी तरह भुना नहीं पाई है. 

वेस्टइंडीज से भी पीछे भारत

आंकड़ों में भारत की तुलना वेस्टइंडीज से भी की गई है. वेस्टइंडीज की कैचिंग एफिशिएंसी 75.2 फीसदी है, जो भारत के 74.3 फीसदी से बेहतर है. यानी कैच पकड़ने के मामले में भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज से भी पीछे है.

पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत से खराब

फुल मेंबर टीमों की बात करें तो भारत की हालत और भी ध्यान खींचती है. सिर्फ पाकिस्तान की कैचिंग एफिशिएंसी भारत से खराब है. इसका मतलब है कि फुल मेंबर टीमों के बीच भारत का प्रदर्शन कैचिंग के मामले में काफी नीचे रहा है.

फील्डिंग में सुधार जरूरी

टी20 क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी मैच का रुख बदल सकती है. ऐसे में टीम इंडिया को आने वाले मुकाबलों में कैचिंग और फील्डिंग पर खास ध्यान देना होगा. बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ मैदान पर मिले मौकों को पकड़ना भी जीत के लिए उतना ही जरूरी है. 2026 में 51 कैच छोड़ने का आंकड़ा भारतीय टीम के लिए पक्का तौर पर सुधार का संकेत है.

 

यह भी पढ़ें: 'उनके हर बॉलर से नफरत है', टीम इंडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का विवादित बयान

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
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