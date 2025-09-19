ओमान के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 188 रन बना दिए हैं. यह एशिया कप के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है, जिसमें टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन संजू सैमसन ने बनाए, जिनके बल्ले से 56 रन निकले. अभिषेक शर्मा ने हर बार की तरह भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और 253 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. ओमान के लिए शाह फजल सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और चार विकेट चटकाए.

भारतीय टीम द्वारा बनाए गए 188 रन, ये एशिया कप 2025 का संयुक्त सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 188 रन बनाए थे.

अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का अर्धशतक

अभिषेक शर्मा अभी तक पूरे एशिया कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाते आए हैं. ओमान के खिलाफ मैच में उन्होंने 5 चौकों और 2 छक्कों से सुसज्जित पारी में 15 गेंद खेलकर 38 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 253 से भी ज्यादा का रहा. शुभमन गिल कोई खास कमाल नहीं कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

संजू सैमसन ने 55 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी यह पारी सिर्फ 124 के स्ट्राइक रेट से आई. हार्दिक पांड्या सिर्फ एक रन बनाकर रन आउट हुए. इस बीच संजू सैमसन ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 45 रनों की अहम साझेदारी निभाई. पटेल ने 13 गेंद में 26 रन बनाए. तिलक वर्मा ने भी अंतिम ओवरों में 18 गेंद में 29 रनों का योगदान दिया.

सूर्यकुमार यादव बैटिंग करने नहीं आए

कप्तान सूर्यकुमार यादव आमतौर पर नंबर-3 पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन ओमान ने टीम इंडिया के 8 विकेट गिरा दिए थे, इसके बावजूद कप्तान सूर्या बैटिंग करने नहीं आए. ओमान निचली रैंकिंग वाली टीम है, लेकिन जल्द भारत को सुपर-4 चरण में कठिन मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं. शायद इसी वजह से कप्तान सूर्यकुमार ने अन्य खिलाड़ियों को बैटिंग देने के लिए खुद को डिमोशन देने का निर्णय लिया.