हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Oman: अभिषेक का तूफान, फिर संजू की दमदार फिफ्टी, भारत ने बनाया एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा स्कोर

India vs Oman: अभिषेक का तूफान, फिर संजू की दमदार फिफ्टी, भारत ने बनाया एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा स्कोर

India vs Oman Score: ओमान के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 188 रन बना दिए हैं. ये एशिया कप 2025 का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Sep 2025 10:05 PM (IST)

ओमान के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 188 रन बना दिए हैं. यह एशिया कप के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है, जिसमें टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन संजू सैमसन ने बनाए, जिनके बल्ले से 56 रन निकले. अभिषेक शर्मा ने हर बार की तरह भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और 253 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. ओमान के लिए शाह फजल सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और चार विकेट चटकाए.

भारतीय टीम द्वारा बनाए गए 188 रन, ये एशिया कप 2025 का संयुक्त सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 188 रन बनाए थे.

अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का अर्धशतक

अभिषेक शर्मा अभी तक पूरे एशिया कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाते आए हैं. ओमान के खिलाफ मैच में उन्होंने 5 चौकों और 2 छक्कों से सुसज्जित पारी में 15 गेंद खेलकर 38 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 253 से भी ज्यादा का रहा. शुभमन गिल कोई खास कमाल नहीं कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

संजू सैमसन ने 55 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी यह पारी सिर्फ 124 के स्ट्राइक रेट से आई. हार्दिक पांड्या सिर्फ एक रन बनाकर रन आउट हुए. इस बीच संजू सैमसन ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 45 रनों की अहम साझेदारी निभाई. पटेल ने 13 गेंद में 26 रन बनाए. तिलक वर्मा ने भी अंतिम ओवरों में 18 गेंद में 29 रनों का योगदान दिया.

सूर्यकुमार यादव बैटिंग करने नहीं आए

कप्तान सूर्यकुमार यादव आमतौर पर नंबर-3 पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन ओमान ने टीम इंडिया के 8 विकेट गिरा दिए थे, इसके बावजूद कप्तान सूर्या बैटिंग करने नहीं आए. ओमान निचली रैंकिंग वाली टीम है, लेकिन जल्द भारत को सुपर-4 चरण में कठिन मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं. शायद इसी वजह से कप्तान सूर्यकुमार ने अन्य खिलाड़ियों को बैटिंग देने के लिए खुद को डिमोशन देने का निर्णय लिया.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Sep 2025 09:50 PM (IST)
Asia Cup LIVE Asia Cup Asia Cup 2025 India Vs Oman
