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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'टीम इंडिया इज द बेस्ट...', PAK कोच का यह बयान सुनकर हर पाकिस्तानी को लगेगी मिर्ची; जानें क्या कहा

'टीम इंडिया इज द बेस्ट...', PAK कोच का यह बयान सुनकर हर पाकिस्तानी को लगेगी मिर्ची; जानें क्या कहा

Pakistan Cricket Coach on Team India: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है. भारत और पाकिस्तान आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भिड़े थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Jul 2026 08:03 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितने बुरे हाल में है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान दुनिया की टॉप-4 टीमों में शुमार नहीं है. इसी बीच पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि इस समय दुनिया में भारतीय टीम का दबदबा है और उसके खिलाफ परिणामों के आधार पर पाक टीम का आकलन नहीं किया जाना चाहिए.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो से बातचीत में माइक हेसन ने कहा कि भारत इस समय क्रिकेट के टॉप पर है. पाकिस्तान टीम को इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि उसका टीम इंडिया के खिलाफ रिजल्ट कैसा रहा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस समय दुनिया की अधिकांश टीम भारत के खिलाफ संघर्ष करती दिख रही हैं.

पिछले साल एशिया कप में...

माइक हेसन ने कहा, "पिछले साल एशिया कप को देखें तो हम भारत के अलावा सभी टीमों से जीते थे. सच्चाई यह है कि मौजूदा समय में अधिकांश टीम भारत पर जीत हासिल करने में मुश्किलों का सामना कर रही हैं. न जाने क्यों पाकिस्तान को लेवल भारत के खिलाफ मैचों के आधार पर आंका जाता है. इस समय भारत सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं है, बल्कि वह दूसरों से कोसों आगे है."

पाकिस्तानी कोच माइक हेसन का कहना गलत नहीं है, क्योंकि भारत इस समय दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में दुनिया की नंबर-1 टीम है. टीम इंडिया वनडे और टी20 में दुनिया की नंबर-1 टीम है. टेस्ट रैंकिंग में भारत इस समय चौथे पायदान पर है.

भारत और पाकिस्तान ने एक दशक से भी ज्यादा समय से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. अब उनकी भिड़ंत केवल बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में ही होती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Jul 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Pakistan IND VS PAK PAKISTAN CRICKET TEAM
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