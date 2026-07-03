'टीम इंडिया इज द बेस्ट', PAK कोच का यह बयान सुनकर हर पाकिस्तानी को लगेगी मिर्ची

पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितने बुरे हाल में है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान दुनिया की टॉप-4 टीमों में शुमार नहीं है. इसी बीच पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि इस समय दुनिया में भारतीय टीम का दबदबा है और उसके खिलाफ परिणामों के आधार पर पाक टीम का आकलन नहीं किया जाना चाहिए.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो से बातचीत में माइक हेसन ने कहा कि भारत इस समय क्रिकेट के टॉप पर है. पाकिस्तान टीम को इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि उसका टीम इंडिया के खिलाफ रिजल्ट कैसा रहा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस समय दुनिया की अधिकांश टीम भारत के खिलाफ संघर्ष करती दिख रही हैं.

पिछले साल एशिया कप में...

माइक हेसन ने कहा, "पिछले साल एशिया कप को देखें तो हम भारत के अलावा सभी टीमों से जीते थे. सच्चाई यह है कि मौजूदा समय में अधिकांश टीम भारत पर जीत हासिल करने में मुश्किलों का सामना कर रही हैं. न जाने क्यों पाकिस्तान को लेवल भारत के खिलाफ मैचों के आधार पर आंका जाता है. इस समय भारत सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं है, बल्कि वह दूसरों से कोसों आगे है."

पाकिस्तानी कोच माइक हेसन का कहना गलत नहीं है, क्योंकि भारत इस समय दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में दुनिया की नंबर-1 टीम है. टीम इंडिया वनडे और टी20 में दुनिया की नंबर-1 टीम है. टेस्ट रैंकिंग में भारत इस समय चौथे पायदान पर है.

भारत और पाकिस्तान ने एक दशक से भी ज्यादा समय से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. अब उनकी भिड़ंत केवल बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में ही होती है.

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