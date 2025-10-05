वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा

वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
India Women vs Pakistan Women: वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम सिर्फ 247 रन बना पाई है. कोई भी भारतीय बल्लेबाज पचासा नहीं जड़ पाया.
वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम इंडिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन टीम लड़खड़ाती हुई 247 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. भारत की ओर से सर्वोच्च स्कोर हरलीन देओल ने बनाया, जिन्होंने 46 रन बनाए. कीड़ों के कारण इस भारत-पाकिस्तान मैच (INDW vs PAKW Live) को रोका भी गया था.
इस मैच में सबसे पहले टॉस को लेकर विवाद हो गया था. दरअसल जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला तो पाक कप्तान फातिमा सना ने टेल्स की मांग की थी. मगर मैच रेफरी और टॉस प्रेजेंटर को लगा कि फातिमा ने हेड्स बोला है. सिक्के पर हेड्स आया था, फिर भी पाक कप्तान ने बेशर्मी दिखाते हुए ऐसे दिखाया कि वो टॉस जीत गई हैं. उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था.
पाकिस्तान ने भारत को 247 पर रोका
सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने 48 रनों की सलामी साझेदारी की. मंधाना सिर्फ 23 रन और रावल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. 67 के स्कोर तक दोनों भारतीय ओपनर आउट हो चुके थे. कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला फिर से खामोश रहा, जो सिर्फ 19 रन बना पाईं. हालांकि हरलीन देओल के साथ मिलकर 39 रनों की साझेदारी जरूर निभाई. हरलीन 34वें ओवर में 46 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद कीड़ों के कारण मैच को लगभग 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था.
जेमिमा रोड्रीगेज और दीप्ति शर्मा ने क्रमशः 32 रन और 25 रनों का योगदान दिया. स्नेह राणा ने भी 20 रन बनाए. भारतीय टीम 250 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन रिचा घोष ने टीम को उस आंकड़े के करीब जरूर ला खड़ा किया. रिचा ने 20 गेंद में नाबाद 35 रनों की पारी खेल भारत को 247 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. आखिरी 3 ओवरों में टीम इंडिया ने 35 रन जोड़े.
