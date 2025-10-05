हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा

वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा

India Women vs Pakistan Women: वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम सिर्फ 247 रन बना पाई है. कोई भी भारतीय बल्लेबाज पचासा नहीं जड़ पाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम इंडिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन टीम लड़खड़ाती हुई 247 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. भारत की ओर से सर्वोच्च स्कोर हरलीन देओल ने बनाया, जिन्होंने 46 रन बनाए. कीड़ों के कारण इस भारत-पाकिस्तान मैच (INDW vs PAKW Live) को रोका भी गया था.

इस मैच में सबसे पहले टॉस को लेकर विवाद हो गया था. दरअसल जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला तो पाक कप्तान फातिमा सना ने टेल्स की मांग की थी. मगर मैच रेफरी और टॉस प्रेजेंटर को लगा कि फातिमा ने हेड्स बोला है. सिक्के पर हेड्स आया था, फिर भी पाक कप्तान ने बेशर्मी दिखाते हुए ऐसे दिखाया कि वो टॉस जीत गई हैं. उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था.

पाकिस्तान ने भारत को 247 पर रोका

सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने 48 रनों की सलामी साझेदारी की. मंधाना सिर्फ 23 रन और रावल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. 67 के स्कोर तक दोनों भारतीय ओपनर आउट हो चुके थे. कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला फिर से खामोश रहा, जो सिर्फ 19 रन बना पाईं. हालांकि हरलीन देओल के साथ मिलकर 39 रनों की साझेदारी जरूर निभाई. हरलीन 34वें ओवर में 46 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद कीड़ों के कारण मैच को लगभग 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था.

जेमिमा रोड्रीगेज और दीप्ति शर्मा ने क्रमशः 32 रन और 25 रनों का योगदान दिया. स्नेह राणा ने भी 20 रन बनाए. भारतीय टीम 250 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन रिचा घोष ने टीम को उस आंकड़े के करीब जरूर ला खड़ा किया. रिचा ने 20 गेंद में नाबाद 35 रनों की पारी खेल भारत को 247 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. आखिरी 3 ओवरों में टीम इंडिया ने 35 रन जोड़े.

यह भी पढ़ें:

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, पहले नंबर पर 14 साल का प्लेयर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 07:16 PM (IST)
Tags :
Live Score India Women Vs Pakistan Women INDW Vs PAKW Women World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
लाइफस्टाइल
Virat Kohli Children Name Meaning: विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget