हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी प्लेयर्स की घनघोर बेइज्जती, टीम इंडिया ने फिर नहीं मिलाया हाथ; जानें पूरा मामला

पाकिस्तानी प्लेयर्स की घनघोर बेइज्जती, टीम इंडिया ने फिर नहीं मिलाया हाथ; जानें पूरा मामला

India vs Pakistan Handshake Controversy: भारत बनाम पाकिस्तान हैंडशेक विवाद अब भी जारी है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2025 टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाक प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 से शुरू हुआ, फिर महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी जारी रहा और अब भारतीय खिलाड़ियों ने हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 7 नवंबर को खेला गया, जिसमें DLS पद्धति से टीम इंडिया 2 रनों से जीती. मैच के बाद भारतीय टीम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने आगे नहीं आई.

बारिश से प्रभावित ये मैच जब खत्म हुआ, तब दोनों टीमों के खिलाड़ी बाहर आए ही नहीं. दोनों टीमों के प्लेयर्स अपनी-अपनी जगह खड़े रहे. एशिया कप के बाद महिला वर्ल्ड कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ ना मिलाने की नीति बरकरार रखी थी.

भारत बनाम पाकिस्तान हैंडशेक विवाद एशिया कप में शुरू हुआ था. 14 सितंबर को भारत-पाक मैच से पहले सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया था. मैच समाप्त होने के बाद भी टीम इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई थी.

जब 28 सितंबर को फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद टीम इंडिया ने PCB चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. एशिया कप ट्रॉफी विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है. ट्रॉफी अब भी नकवी के पास है.

भारत 2 रन से जीता

हॉन्ग कॉन्ग टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 7 नवंबर को अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेला. रॉबिन उथप्पा की 28 रनों की तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 6 ओवरों में 86 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान टीम 3 ओवरों में 41 रन बना चुकी थी, तभी बारिश आ गई. बारिश नहीं रुकी, जिसके बाद भारत को DLS पद्धति से 2 रनों से विजेता घोषित किया गया.

ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Nov 2025 05:41 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK Hong Kong Sixes
