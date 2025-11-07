पाकिस्तानी प्लेयर्स की घनघोर बेइज्जती, टीम इंडिया ने फिर नहीं मिलाया हाथ; जानें पूरा मामला

एशिया कप 2025 से शुरू हुआ, फिर महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी जारी रहा और अब भारतीय खिलाड़ियों ने हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 7 नवंबर को खेला गया, जिसमें DLS पद्धति से टीम इंडिया 2 रनों से जीती. मैच के बाद भारतीय टीम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने आगे नहीं आई.

बारिश से प्रभावित ये मैच जब खत्म हुआ, तब दोनों टीमों के खिलाड़ी बाहर आए ही नहीं. दोनों टीमों के प्लेयर्स अपनी-अपनी जगह खड़े रहे. एशिया कप के बाद महिला वर्ल्ड कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ ना मिलाने की नीति बरकरार रखी थी.

भारत बनाम पाकिस्तान हैंडशेक विवाद एशिया कप में शुरू हुआ था. 14 सितंबर को भारत-पाक मैच से पहले सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया था. मैच समाप्त होने के बाद भी टीम इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई थी.

जब 28 सितंबर को फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद टीम इंडिया ने PCB चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. एशिया कप ट्रॉफी विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है. ट्रॉफी अब भी नकवी के पास है.

भारत 2 रन से जीता

हॉन्ग कॉन्ग टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 7 नवंबर को अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेला. रॉबिन उथप्पा की 28 रनों की तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 6 ओवरों में 86 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान टीम 3 ओवरों में 41 रन बना चुकी थी, तभी बारिश आ गई. बारिश नहीं रुकी, जिसके बाद भारत को DLS पद्धति से 2 रनों से विजेता घोषित किया गया.

