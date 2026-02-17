Rajasthan Royals New Owner: इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स टीम को संभव ही IPL 2026 से पहले नया मालिक मिल चुका होगा. उससे पहले खबर है कि RR फ्रेंचाइजी गौतम गंभीर को अपने साथ जोड़ने की इच्छुक है. दैनिक जागरण के अनुसार राजस्थान की टीम गौतम गंभीर को बतौर पार्टनर, मेंटॉर और सीईओ अपने साथ जोड़ना चाहती है. बताते चलें कि गौतम गंभीर अभी भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं.

दैनिक जागरण के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के नाए मालिकों में से एक ने गौतम गंभीर को उपरोक्त पदों को लेकर प्रस्ताव भेजा है. चूंकि गंभीर अभी भारतीय क्रिकेट टीम को बतौर हेड कोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए इस पद पर होते हुए वो राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं.

इसी रिपोर्ट अनुसार गौतम गंभीर से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गंभीर का भारतीय टीम का कोच पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. साथ ही उनका लक्ष्य 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत का परचम लहराना है. बता दें कि 2027 एकदिवसीय वर्ल्ड कप तक गंभीर, भारतीय टीम के कोच पद पर बने रहेंगे. उसके बाद लॉस एंजेलिस में 2028 के ओलंपिक खेल भी होने हैं. चूंकि टी20 में गंभीर के अंडर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ओलंपिक्स 2028 तक गंभीर का कार्यकाल बढ़ाया जाता है या नहीं.

KKR को बना चुके हैं चैंपियन

2012 और 2014 में गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था. इसके अलावा जब 2024 में KKR तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी, तब गौतम गंभीर इस टीम के मेंटॉर हुआ करते थे. वहीं 2022 और 2023 सीजन में गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर थे. उनके मेंटॉर रहते LSG ने दोनों बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी. जाहिर है गंभीर की रणनीतियां IPL में बहुत कारगर रही हैं.

