हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को IPL टीम से मिला बहुत बड़ा ऑफर, क्या टीम इंडिया के कोच पद से देंगे इस्तीफा?

2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को IPL टीम से मिला बहुत बड़ा ऑफर, क्या टीम इंडिया के कोच पद से देंगे इस्तीफा?

Gautam Gambhir Rajasthan Royals: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी से बड़ा ऑफर मिला है. जानिए RR टीम उन्हें किस भूमिका में देखना चाहती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

Rajasthan Royals New Owner: इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स टीम को संभव ही IPL 2026 से पहले नया मालिक मिल चुका होगा. उससे पहले खबर है कि RR फ्रेंचाइजी गौतम गंभीर को अपने साथ जोड़ने की इच्छुक है. दैनिक जागरण के अनुसार राजस्थान की टीम गौतम गंभीर को बतौर पार्टनर, मेंटॉर और सीईओ अपने साथ जोड़ना चाहती है. बताते चलें कि गौतम गंभीर अभी भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं.

दैनिक जागरण के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के नाए मालिकों में से एक ने गौतम गंभीर को उपरोक्त पदों को लेकर प्रस्ताव भेजा है. चूंकि गंभीर अभी भारतीय क्रिकेट टीम को बतौर हेड कोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए इस पद पर होते हुए वो राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं.

इसी रिपोर्ट अनुसार गौतम गंभीर से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गंभीर का भारतीय टीम का कोच पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. साथ ही उनका लक्ष्य 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत का परचम लहराना है. बता दें कि 2027 एकदिवसीय वर्ल्ड कप तक गंभीर, भारतीय टीम के कोच पद पर बने रहेंगे. उसके बाद लॉस एंजेलिस में 2028 के ओलंपिक खेल भी होने हैं. चूंकि टी20 में गंभीर के अंडर टीम इंडिया का रिकॉर्ड  शानदार रहा है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ओलंपिक्स 2028 तक गंभीर का कार्यकाल बढ़ाया जाता है या नहीं. 

KKR को बना चुके हैं चैंपियन

2012 और 2014 में गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था. इसके अलावा जब 2024 में KKR तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी, तब गौतम गंभीर इस टीम के मेंटॉर हुआ करते थे. वहीं 2022 और 2023 सीजन में गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर थे. उनके मेंटॉर रहते LSG ने दोनों बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी. जाहिर है गंभीर की रणनीतियां IPL में बहुत कारगर रही हैं.

यह भी पढ़ें:

'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Gautam Gambhir News GAUTAM GAMBHIR IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को IPL टीम से मिला बहुत बड़ा ऑफर, क्या टीम इंडिया के कोच पद से देंगे इस्तीफा?
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को IPL टीम से मिला बहुत बड़ा ऑफर, क्या टीम इंडिया के कोच पद से देंगे इस्तीफा?
क्रिकेट
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
क्रिकेट
NZ vs CAN Highlights: रचिन और ग्लेन फिलिप्स की तूफानी पारी से जीता न्यूजीलैंड, कनाडा को हराकर सुपर-8 में किया क्वालीफाई
रचिन और ग्लेन फिलिप्स की तूफानी पारी से जीता न्यूजीलैंड, कनाडा को हराकर सुपर-8 में किया क्वालीफाई
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
SOLAR ECLIPSE से सावधान! शरीर में ये दिक्कत हो सकती है! | ABPLIVE
Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget