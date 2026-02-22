India vs South Africa Highlights Super 8: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर चौंका दिया है. मैदान भारत का, फैंस भारत के, परिस्थितियां टीम इंडिया के अनुकूल, लेकिन जीता दक्षिण अफ्रीका. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 111 रनों पर सिमट गई.

बुरी तरह हारी टीम इंडिया

188 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया पावरप्ले के भीतर 31 रन बना पाई और 3 विकेट खो चुकी थी. अभिषेक शर्मा लगातार तीन बार '0' पर आउट होने के दबाव में थे. इस बार उन्होंने खाता तो खोला, लेकिन पूरी तरह आउट ऑफ टच दिखे. अभिषेक 12 गेंद में 15 रन बना सके. तिलक वर्मा और ईशान किशन भी फ्लॉप रहे.

सूर्यकुमार यादव कुछ देर क्रीज पर टिके रहे, वहीं हार्दिक पांड्या भी 18 रन बनाकर चलते बने. देखते ही देखते 88 के स्कोर तक आते-आते 8 विकेट गंवा चुका था. वाशिंगटन सुंदर को भी शुरुआत मिली, लेकिन केवल 11 रन बना सके.

शिवम दुबे अकेले क्या करते

टीम इंडिया के लिए केवल शिवम दुबे ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर सके. उन्होंने 37 गेंद में 42 रनों की पारी खेली. दुबे 19वें ओवर तक लड़ते रहे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला. आठवें क्रम तक टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी थी. आठवें नंबर पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए, जो खाता तक नहीं खोल पाए.

20 पर 3, दक्षिण अफ्रीका बना गई 187

पहले बल्लेबाजी करने आई दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 20 रन तक आते-आते पहले 3 विकेट खो दिए थे. मगर डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स, इन तीनों ने मिलकर 152 रन जोड़ डाले. मिलर ने 35 गेंद में 63 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं ब्रेविस ने 29 गेंद में 45 रन और ट्रिस्टन स्टब्स 44 रनों की तूफानी पारी खेल नाबाद लौटे. भारतीय गेंदबाज इन तीनों बल्लेबाजों पर लगाम नहीं कस पाए.