हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअहमदाबाद में टीम इंडिया हुई 'शर्मसार', अभिषेक-सूर्या से हार्दिक तक सभी फ्लॉप, 76 रनों से जीता दक्षिण अफ्रीका

IND vs SA Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर चौंका दिया है. कप्तान सूर्यकुमार से लेकर हार्दिक पांड्या तक, बड़े-बड़े धुरंधर धरे के धरे रह गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

India vs South Africa Highlights Super 8: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर चौंका दिया है. मैदान भारत का, फैंस भारत के, परिस्थितियां टीम इंडिया के अनुकूल, लेकिन जीता दक्षिण अफ्रीका. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 111 रनों पर सिमट गई.

बुरी तरह हारी टीम इंडिया

188 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया पावरप्ले के भीतर 31 रन बना पाई और 3 विकेट खो चुकी थी. अभिषेक शर्मा लगातार तीन बार '0' पर आउट होने के दबाव में थे. इस बार उन्होंने खाता तो खोला, लेकिन पूरी तरह आउट ऑफ टच दिखे. अभिषेक 12 गेंद में 15 रन बना सके. तिलक वर्मा और ईशान किशन भी फ्लॉप रहे.

सूर्यकुमार यादव कुछ देर क्रीज पर टिके रहे, वहीं हार्दिक पांड्या भी 18 रन बनाकर चलते बने. देखते ही देखते 88 के स्कोर तक आते-आते 8 विकेट गंवा चुका था. वाशिंगटन सुंदर को भी शुरुआत मिली, लेकिन केवल 11 रन बना सके.

शिवम दुबे अकेले क्या करते

टीम इंडिया के लिए केवल शिवम दुबे ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर सके. उन्होंने 37 गेंद में 42 रनों की पारी खेली. दुबे 19वें ओवर तक लड़ते रहे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला. आठवें क्रम तक टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी थी. आठवें नंबर पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए, जो खाता तक नहीं खोल पाए.

20 पर 3, दक्षिण अफ्रीका बना गई 187

पहले बल्लेबाजी करने आई दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 20 रन तक आते-आते पहले 3 विकेट खो दिए थे. मगर डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स, इन तीनों ने मिलकर 152 रन जोड़ डाले. मिलर ने 35 गेंद में 63 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं ब्रेविस ने 29 गेंद में 45 रन और ट्रिस्टन स्टब्स 44 रनों की तूफानी पारी खेल नाबाद लौटे. भारतीय गेंदबाज इन तीनों बल्लेबाजों पर लगाम नहीं कस पाए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 10:39 PM (IST)
Abhishek Sharma  India Vs South Africa IND VS SA T20 World Cup Super-8 T20 World Cup
