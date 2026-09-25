टीम इंडिया की जापान में मस्ती, वैभव की नोबिता पोस्ट से श्रेयस-तिलक की जुगलबंदी तक छाई तस्वीरें

एशियन गेम्स के मुकाबलों में उतरने से पहले टीम इंडिया जापान में अपने अंदाज में समय बिता रही है. कोई जापान की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई साथियों के साथ हंसी-मजाक के पल शेयर कर रहा है. वैभव सूर्यवंशी की नोबिता के शहर वाली पोस्ट हो या अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की रेस्टोरेंट वाली तस्वीर, खिलाड़ियों के ये पोस्ट मैदान से बाहर टीम का एक अलग ही रंग दिखा रहे हैं. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा की जुगलबंदी ने भी खास ध्यान खींचा.

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जापान पहुंचने के बाद अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, रिपोर्टिंग फ्रॉम नोबिता’ज सिटी. इसके साथ उन्होंने जापान के झंडे और नमस्ते वाले इमोजी भी लगाए. उनका यह कैप्शन मशहूर जापानी कार्टून किरदार नोबिता की तरफ इशारा करता है. तस्वीरों में जापान की झलक भी देखने को मिली.

अभिषेक और ईशान भी साथ नजर आए

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी जापान में साथ समय बिताते नजर आए. दोनों की रेस्टोरेंट में बैठे हुए तस्वीर सामने आई है. मैदान पर अपने तेज बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले दोनों खिलाड़ी इस दौरान आराम के अंदाज में दिखे. मुकाबले से पहले टीम के खिलाड़ियों को जापान में थोड़ा समय बिताने का मौका मिल रहा है.

कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा की साथ वाली तस्वीर भी चर्चा में रही. दोनों मैदान के बाहर मस्ती करते दिखाई दिए. कप्तान और उपकप्तान की यह तस्वीर टीम के बीच नजर आ रहे दोस्ताना माहौल की झलक देती है.

28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल खेलेगा भारत

भारत को पुरुष क्रिकेट मुकाबला में सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. टीम 28 सितंबर को ग्रुप A में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी. यह मैच निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा.

2023 के गोल्ड मेडल को बचाने उतरेगा भारत

भारत ने 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के सामने उस सफलता को दोहराने का मौका है. मैदान पर मुकाबले शुरू होने से पहले जापान से सामने आई खिलाड़ियों की तस्वीरें टीम के हल्के- फुल्के और दोस्ताना माहौल की झलक दिखा रही हैं.

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